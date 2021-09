Canada: des écoles censurent 5 000 livres jugés inappropriés envers les autochtones

Getty Images via AFP - JOHN MOORE

La censure exercée par un regroupement d’écoles primaires et secondaires canadiennes sur 5 000 livres disponibles dans des bibliothèques scolaires qui parlaient du monde autochtone, n’en finit plus de faire des vagues.

De notre correspondante à Montréal,

Un journaliste de Radio-Canada a découvert que près de 5 000 bandes dessinées, romans pour enfants et adolescents, livres documentaires ont été retirés il y a deux ans d’une trentaine de bibliothèques scolaires du sud de l’Ontario. Un comité a jugé que des albums de Tintin, de Lucky Luke, ou des fictions contemporaines pourtant finalistes à des prix littéraires, usaient de stéréotypes ou de termes inappropriés envers les autochtones.

À titre d’exemple, À la conquête de l’Ouest a été retiré, car il parle justement de conquêtes. Un livre qui expliquait comment s’habiller à la façon d’un autochtone ne fait plus partie des documents à emprunter puisqu’on ne doit pas s’approprier cette culture. Quelques dizaines de livres ont même été brûlés, et leurs cendres enfouies dans le sol, pour « enterrer les cendres de racisme, de discrimination, et de stéréotypes ».

Une décision prise par une femme se réclamant de plusieurs communautés autochtones

L’organisation qui regroupe une trentaine d’écoles a recruté une conseillère qui se dit gardienne du savoir. C’est cette femme se réclamant de plusieurs communautés autochtones qui a suggéré cette manière d’amorcer une réconciliation, un thème très sensible en ce moment au Canada.

Cependant, personne ne la connaît parmi les nations dont elle se réclame, et les généalogistes consultés ne trouvent pas chez elle d’ancêtres autochtones après le XVIIIe siècle. En plus, elle coprésidait la Commission des peuples autochtones du parti libéral du Canada, censée guider ce parti au pouvoir dans ses relations avec cette partie de la population.

La prudence du côté des candidats en lice pour les prochaines élections

Les réactions sont très variées et nombreuses. Si une grande partie des chroniqueurs et de la population se sont indignés de la censure de livres qu’ils jugent inoffensifs et anodins, les candidats en lice qui aspirent à diriger le prochain gouvernement se sont montrés prudents, très prudents.

Pour Justin Trudeau, par exemple, le Premier ministre sortant, les non-autochtones ne doivent pas dicter aux autochtones leur mode d’action pour aborder la réconciliation. Le problème, c’est qu’apparemment les principaux intéressés n’ont joué aucun rôle dans cette histoire. Et que plusieurs s’indignent, d’ailleurs, qu’on usurpe leur identité.

Au fond, trouver des façons de dialoguer ou de se réconcilier s’avère de plus en plus complexe. En attendant, l’organisation scolaire a suspendu son opération d’élagage, le temps peut-être que chacun reprenne ses esprits.

