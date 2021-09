Etats-Unis : le plan de relance de Joe Biden freiné par un sénateur démocrate

Dimanche, le sénateur démocrate de Virginie occidentale Joe Manchin a fait savoir qu’il ne soutiendrait pas les 3 500 milliards d’investissements voulus par le président américain.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Depuis le début des discussions autour de ce plan de réformes, Joe Manchin est sans doute le maillon le moins fiable du camp démocrate. A plusieurs reprises, il a exprimé des doutes, devenant l’élu à convaincre et même à courtiser pour s’assurer d’un vote au Sénat. Mais alors que les démocrates pensaient avoir le soutien de tous les élus du parti, le sénateur de Virginie occidentale fait barrage.

Ce qui risque de compliquer la tâche de Chuck Schumer, le chef des démocrates au Sénat. « Il n’aura pas mon vote et Chuck le sait. On en a déjà parlé. On a déjà débloqué 5 000 milliards pour relancer l'économie et aider les Américains autant qu’on peut. »

Le plan de Joe Biden, élément crucial de sa politique Build Back Better, « reconstruire l’Amérique » prévoit une enveloppe de plus de 3 000 milliards de dollars sur les 10 prochaines années pour des réformes en profondeur pour Les écoles, les hôpitaux, le logement ou encore le climat.

Vu l’avance très courte des démocrates au Sénat, et l’opposition des républicains, ils ont besoin des votes de tous les élus du parti. Ils ne peuvent donc pas se permettre de perdre le vote de Joe Manchin qui se dit favorable à une enveloppe moins coûteuse.

Le sénateur a expliqué dimanche qu’il fallait prendre le temps d’en discuter et ne pas se précipiter. Alors que la Maison Blanche espérait faire voter le plan au plus vite.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne