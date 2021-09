États-Unis: Biden en Californie pour soutenir le gouverneur démocrate menacé de révocation

Le président américain était en Californie ce lundi 13 septembre pour soutenir le gouverneur démocrate de l’État Gavin Newsom. Ce mardi 14 septembre, les Californiens votent pour décider s’ils le révoquent. Face à cette possibilité, le locataire de la Maison Blanche a choisi de nationaliser le scrutin.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Il n’a pas parlé longtemps, mais il a parlé clairement. Sans jamais prononcer le nom de Larry Elder, Joe Biden dresse un portrait au vitriol du principal adversaire de Gavin Newsom.

« Un gouverneur républicain bloquant le progrès contre le coronavirus, qui est aussi contre les femmes et contre les travailleurs, climatosceptique, qui ne croit pas au libre choix, a martelé le président américain. Le choix, il devrait être absolument clair : Gavin Newsom. Avec Gavin, vous avez un gouverneur pour vous assurer que la politique sombre, clivante et destructrice de Donald Trump ne trouve jamais sa place en Californie. »

Battre le trumpisme

C’est que le principal candidat républicain reprend les arguments de Donald Trump, notamment sur le trucage de l’élection. Et pour Gavin Newsom, c’est du pareil au même.

« Nous avons peut-être battu Donald Trump, mais nous n’avons pas battu le trumpisme, a prévenu le gouverneur démocrate. Le trumpisme est sur les bulletins en Californie. Et c’est pour cela que c’est si important. Pas seulement pour nous, les 40 millions d’habitants de l’État le plus grand et le plus peuplé, mais aussi pour envoyer un message dans tous les États-Unis d’Amérique. »

Les derniers sondages sont plutôt favorables à Gavin Newsom. Mais en 2003, c’est par la même procédure de révocation qu’Arnold Schwarzenegger était devenu le dernier gouverneur républicain de Californie.

► À lire: L'administration Biden porte plainte contre le Texas pour bloquer sa loi anti-avortement

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne