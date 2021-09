À la Une: le gouverneur démocrate de Californie reste en poste

Publicité Lire la suite

Les électeurs de Californie ont décidé de maintenir en fonction leur gouverneur. Deux tiers des inscrits ont voté « non » au référendum organisé par les détracteurs de Gavin Newsom pour obtenir sa révocation. « La Californie pousse un ouf de soulagement », titre The Los Angeles Times. « Ce résultat est le meilleur possible pour notre État. En pleine pandémie, cela aurait été de la folie de remplacer un dirigeant sérieux comme Gavin Newsom par l’un des candidats inexpérimentés proposés par les républicains », estime l’éditorialiste. « Si les conservateurs veulent mettre fin au règne démocrate en Californie, ils doivent proposer un projet capable de fédérer les électeurs au lieu de jouer avec notre système de démocratie directe », écrit le Los Angeles Times.

Un point de vue que ne partage pas le journal local de Sacramento : « Gavin Newsom a certes survécu au référendum. Mais les problèmes auxquels il est confronté n’ont pas disparu pour autant », écrit en effet le Sacramento Bee, qui titre : « Bienvenue dans une Californie en crise. Des feux de forêt catastrophiques à l’augmentation mirobolante des prix des logements et de l’électricité, les Californiens attendent maintenant plus que de belles paroles. Ils veulent des actions concrètes. »

Haïti : Confusion totale dans l’enquête sur l’assassinat du président

« L’enquête criminelle sur l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse a pris une tournure surréaliste mardi lorsque le Commissaire du gouvernement (l’équivalent du procureur, NDLR) a demandé au juge d’instruction d’inculper le Premier ministre Ariel Henry dans l’enquête sur le meurtre du président » en raison d’appels téléphoniques qu’il aurait eus avec l’un des principaux suspects dans l’affaire, rapporte le The Miami Herald. « Bed-Ford Claude a demandé au juge d’interdire à Henry de quitter le pays. Seulement voilà », poursuit le quotidien de Floride, « quand le procureur a fait cette demande, il avait déjà été limogé par le Premier ministre pour “faute administrative grave”. »

En effet, Bed-Ford Claude n’a aucun cadre légal pour demander l’inculpation du chef du gouvernement provisoire d’Haïti dès lors que l’affaire sur l’assassinat est entre les mains du juge d’instruction. Comme le note le Miami Herald, plusieurs organisations des défense des droits de l’homme se sont alarmées de ce qu’elles qualifient de « mainmise de politiques sur la justice ».

Cette confusion dans l’enquête sur l’assassinat du président Jovenel Moïse, couplée à la bataille en cours pour décider de la forme que doit prendre la transition politique, suscite aujourd’hui de vives inquiétudes dans la presse haïtienne.

Le National parle d’un « cocktail de crises aux conséquences des plus imprévisibles et irréparables », et appelle les politiques à arrêter « la destruction systématique des institutions, une véritable machine de déshumanisation », selon le quotidien. De son côté, Frantz Duval, rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste, signe un éditorial très sombre : « Plus de deux mois après (l’assassinat du chef de l’État, NDLR), le pays prend connaissance chaque jour d’une nouvelle défaite du droit et des institutions parce que tout le règne de Jovenel Moïse n’a été que prétexte pour défaire les instruments qui auraient pu protéger le pays et assurer une transmission régulée du pouvoir », constate amèrement Le Nouvelliste.

« Nous sommes en train d’assister à la liquéfaction et à la liquidation des oripeaux du rêve post-dictature sans pouvoir deviner ce qui nous attend », estime encore Frantz Duval, avant de conclure : « Nous sommes à la veille d’un "reset", d’un nouveau départ. Pour le meilleur ou pour le pire ? Personne ne le sait vraiment. »

Brésil : le président attaque la démocratie, le Parlement répond

Le Sénat brésilien a rejeté hier soir un décret du président Bolsonaro sur la modération des réseaux sociaux. Jair Bolsonaro voulait combattre la suppression, « arbitraire » selon lui, de comptes et de profils par les grandes plateformes, type Facebook, Twitter et Instagram. Les détracteurs du président y ont vu une tentative d’entraver le combat contre les fake-news. Le Sénat s’y est donc opposé. Mais à en croire la Folha de Sao Paolo, « Jair Bolsonaro a tout de même atteint son objectif, à savoir passer un message à sa base électorale. Et tant pis si ses propositions ne se concrétisent pas. »

Selon les informations d’O Estado, Jair Bolsonaro prépare déjà « une nouvelle attaque contre la démocratie brésilienne ». Cette fois, le chef de l’État veut changer la loi antiterroriste. Cette loi existe depuis cinq ans et confie la lutte antiterroriste à la police fédérale brésilienne. Jair Bolsonaro, lui, prévoit la création d’une nouvelle unité : l’ANC, « Autorité nationale de lutte contre le terrorisme ».

« Cette autorité sera dirigée par un policier et un militaire, tous deux directement subordonnés au président de la République. Mais ce n’est pas tout », alerte le journal. « Cette nouvelle entité aurait aussi un accès illimité aux informations sur tout citoyen ou entreprise, ainsi que l’autorisation explicite de tuer ». Dans les prochains jours, ce projet de loi doit passer devant une commission spéciale du parlement brésilien avant d’être débattu dans les deux Chambres.

Une robe blanche fait le buzz

Cette robe est celle portée lundi soir par Alexandria Ocasio-Cortez, figure de l’aile gauche du parti démocrate, au gala du MET, le célèbre évènement de charité du Metropolitan Museum of Art à New York. Ticket d’entrée de cet évènement réservé aux personnalités fortunées : la modique somme de 35 000 dollars. L’élue à la Chambre des représentants était pour sa part invitée, précise The Washington Post, et a choisi de porter « une robe de soirée blanche avec des lettres rouge sang dans le dos indiquant “tax the rich” (“Taxez les riches”) ».

Quelques heures auparavant, les démocrates à la Chambre avaient présenté un projet de réforme fiscale, qui comprend justement des hausses d’impôts pour les Américains les plus fortunés et les grandes entreprises. Sur les réseaux sociaux, le camp conservateur a immédiatement dénoncé une forme d’hypocrisie, « non seulement pour avoir porté une robe de créateur, mais aussi pour avoir accepté d’assister à l’événement », résume Forbes.

Des critiques auxquelles la styliste Aurora James, qui a créé la robe et l’a prêtée à la démocrate, a répondu hier sur la chaîne CNN : « Plus ces idées sont véhiculées dans la culture populaire, plus elles seront adoptées par les politiques ». Aurora James insiste aussi sur le fait que la mode est souvent vue comme quelque chose de frivole, mais que sa marque et celles d’autres créateurs afro-américains sont utilisées comme un outil de communication pour demander davantage d’inclusion.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne