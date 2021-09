À la Une: au Salvador, des milliers de manifestants contre le président Bukele

Publicité Lire la suite

« Les manifestants ont profité du 200e anniversaire de l’indépendance du pays de la couronne espagnole pour exprimer leur désapprobation face à la concentration du pouvoir entre les mains de l’exécutif », explique La Prensa. « Nous sommes contre les décisions autoritaires prises par le président Nayib Bukele et par son gouvernement », dit une manifestante interrogée par le journal. « Ces décisions, poursuit-elle, mettent en danger notre Constitution ».

Le jeune président salvadorien jouit toujours d’une popularité exceptionnelle au sein de la population – huit Salvadoriens sur dix lui sont favorables – notamment pour avoir mis fin à l’insécurité. « Mais désormais ses méthodes de gouvernance – la révocation des juges, la brutalité de l’armée et des forces de l’ordre et les révélations de l’existence de négociations entre Nayib Bukele et les principaux chefs de gangs armés – suscitent des inquiétudes pour la démocratie dans ce petit pays d’Amérique centrale », rappelle La Prensa.

Le chef de l’État, lui, voit dans les manifestations d’hier la main de la communauté internationale, constate El Pais. « Ces gens ne se sont évidemment pas organisés librement », a estimé Nayib Bukele. Selon le président salvadorien, les manifestants « sont protégés et même financés par certains membres de la communauté internationale ».

En Colombie, 360 soldats sont déployés dans la capitale

Depuis ce mercredi, les soldats patrouillent dans les trois quartiers les plus sensibles de la capitale. C’est la maire de Bogota, Claudia Lopez, qui avait demandé « des renforts pour lutter contre l’augmentation des vols à main armée et des homicides », rappelle El Espectador. Une vague d’insécurité que les 16 000 policiers de cette ville de 8 millions d’habitants n’arrivaient plus à maîtriser.

« Bogota n’est pas seule », a déclaré mercredi soir le ministre colombien de la Défense, Diego Molano, qui assure que « l’armée va garantir la tranquillité et la sécurité des familles de la capitale ».

Pourtant, ce déploiement de soldats suscite aussi des critiques. Beaucoup de Colombiens ont encore en tête les exactions commises par l’armée que le président colombien avait déployée dans plusieurs villes, au printemps dernier, pour répondre à un vaste mouvement de contestation. Dans les colonnes d’El Universal, l’un des conseillers municipaux de Bogota dénonce aujourd’hui « la militarisation de la capitale ». Selon Diego Cancino, « l’intervention des soldats à Bogota risque d’approfondir les violences ».

Canada : J-4 avant les élections législatives anticipée

Et le pays retient son souffle parce que « les libéraux de Justin Trudeau et les conservateurs se trouvent dans un mouchoir de poche, souligne The Star, et chacun tente de tirer son épingle du jeu ».

Dans cette course serrée, la région du Grand Toronto compte cette année quelque 800 bureaux de scrutin de moins qu’en 2019. « Si les raisons pour leur élimination sont multiples, écrit le journal Le Devoir, une chose est claire : le Grand Toronto sera lundi prochain le théâtre de luttes cruciales, et le changement des lieux de vote pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation ».

