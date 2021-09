Haïti: le Premier ministre remplace son ministre de la Justice en pleine crise politique

La confusion continue de régner en Haïti alors que le Premier ministre est soupçonné d’avoir eu, dans les heures suivant l’attentat, des conversations téléphoniques avec l’un des principaux suspects de l’assassinat du président Jovenel Moïse tué le 7 juillet 2021. Après avoir renvoyé le procureur qui demandait son inculpation, Ariel Henry a changé de ministre de la Justice.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron

Comme un juge a été chargé d’enquêter sur le meurtre du président Jovenel Moïse, le commissaire du gouvernement, qui est l’équivalent du procureur, n’avait légalement pas le pouvoir de formuler une quelconque demande sur le dossier, et c’est sur ce motif qu’Ariel Henry l’a donc limogé mardi 14 septembre dans l'après-midi. Le président haïtien a été tué dans sa résidence le 7 juillet par un commando armé et les commanditaires de cette attaque restent encore inconnus.

Sans fournir de raisons mais dans cette même dynamique qui a mis en lumière les profondes divisions au sein de son gouvernement, le Premier ministre a changé son ministre de la Justice Rockfeller Vincent. C’est l’actuel ministre de l’Intérieur Liszt Quitel qui reçoit la gestion par intérim de ce portefeuille.

► À lire aussi : Assassinat de Jovenel Moise en Haïti: le Premier ministre dénonce des «manœuvres de diversion»

Ariel Henry ne s’est toujours pas expliqué sur les présumées conversations téléphoniques qu’il aurait eues avec l’un des suspects dans le meurtre de Jovenel Moïse mais il a néanmoins reçu mercredi l’appui de la communauté internationale. Les diplomates étrangers en poste en Haïti l’ont rencontré à sa résidence officielle pour une réunion de travail et, dans la soirée, le Core group, qui rassemble l’ONU, l’Organisation des États américains (OEA) et les principales ambassades, a publié un communiqué qui encourage les efforts d’Ariel Henry, des acteurs politiques et de la société civile pour trouver un accord consensuel.

► À écouter aussi : Haïti, un mois après le séisme: retour de reportage avec Stefanie Schüler

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne