À la Une: la France indignée par la décision des États-Unis

Des tensions sont plus que palpables entre la France et les États-Unis, suite à l’annulation du contrat de plus de 30 milliards de dollars signé avec l’Australie pour la construction de sous-marins conventionnels. Un sujet qui truste les Une de la presse américaine ce vendredi. L’accord historique scellé jeudi entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie pour tenter de préserver la sécurité dans la région indo-pacifique visait la Chine, explique le Washington Post, mais a eu pour conséquence de froisser la France. Les responsables français sont mêmes indignés, détaille le quotidien. Car outre les questions financières, cet accord démontre les véritables intentions des États-Unis en matière de géostratégie pour qui, désormais, la Chine est le principal adversaire, explique le journal.

Pour le Washington Post, cette décision marque un tournant dans les relations avec l’Union européenne, un partenaire jusqu’à présent incontournable, mais qui est aujourd'hui relégué dans l’arrière-cour. Selon un analyste interrogé par le quotidien, l’Union européenne n’est pas un acteur dans cette région indo-pacifique, contrairement à l’Australie et le Royaume-Uni, deux partenaires de longue date qui lient des liens à très long terme en s’alliant avec les États-Unis avec qui ils partagent désormais une technologie nucléaire de pointe. Pour le New York Times, cette décision tend les relations entre deux partenaires historiques, à savoir la France et les États-Unis. Des relations qui retombent au même niveau qu’en 2003, lorsque la France s’opposait à l’intervention américaine en Irak.

Le Texas face à un afflux sans précédent de migrants

Des milliers de migrants sont entassés sous un pont dans la localité frontalière de Del Rio au Texas, en attendant que leur dossier soit traité. Depuis le début de la semaine, un flux constant de migrants, principalement des ressortissants haïtiens, selon le Houston Chronicle, convergent vers cette petite ville située au bord du Rio Grande, le fleuve qui marque la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Les autorités locales se disent dépassées par le nombre de migrants qui seraient plus de 9 000, selon le New York Times. Un chiffre qui devrait encore augmenter, d'après les autorités.

Ces migrants sont installés sous un pont, afin de les protéger du soleil, indique CNN. Et il faudra des jours, voire des semaines pour que les dossiers de ces demandeurs d’asile soient traités malgré les renforts qui doivent être envoyés, rapporte la police des frontières interrogée par le quotidien new-yorkais. Des responsables qui auraient réclamé de l’aide au gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott. Ce dernier a annoncé hier dans un communiqué son intention de fermer six points de passage entre les deux pays pour tenter de freiner l’entrée de migrants sur le sol américain, détaille le Houston Chronicle.

Greg Abbott en a profité pour s’en prendre à l’administration Biden, coupable de négligence, selon lui. Mais quelques heures plus tard, le gouverneur texan est revenu sur ses déclarations, car comme l’explique le quotidien, il n’a pas le pouvoir de décider à lui seul de la fermeture d’une frontière. La situation est donc tendue à Del Rio et cette tension risque encore de s’accroître dans les jours à venir, conclut le New York Times.

Règlement de compte en public en Argentine

En Argentine, moins d’une semaine après la défaite du parti au pouvoir lors des primaires, la guerre bat son plein au sein de l’exécutif argentin. La pression est maximale contre le président Alberto Fernandez, détaille ce vendredi Clarin. La faute à une lettre que lui a adressée la vice-présidente et ancienne dirigeante argentine Cristina Fernandez Kirchner. Dans cette lettre publique, elle rappelle que depuis le début de la semaine, elle plaide pour un changement de gouvernement, ce que refuse jusqu’à présent le président Alberto Fernandez.

Celle qui avait choisi Alberto Fernandez comme candidat à la présidence semble avoir pris ses distances le chef de l’État. Une rupture qui accentue l’instabilité du gouvernement, estime La Nacion. Alberto Fernandez, qui devait se rendre à un sommet au Mexique ce jeudi, a finalement annulé son déplacement. Une crise qui semble sans fin et qui marque, selon La Nacion, le début de la fin pour le mouvement péroniste.

