États-Unis: plus de 10 000 migrants campent sous un pont à la frontière avec le Mexique

Plus de 10 000 personnes sont entassées sous le pont entre le Mexique et les États-Unis à hauteur de Del Rio, au Texas. Et la petite ville de 35 000 n’était pas préparée à cette venue.

Avec notre envoyé spécial à Del Rio, Thomas Harms

Devant la station d’essence qui fait office d’arrêt d’autocars, la majorité des gens qui attendent sont des Haïtiens. Ils fuient la violence et la pauvreté. Comme François Naomi, ce professeur de mathématique de Port-au-Prince de 41 ans qui a quitté Haïti en 2018, ils ont passé plusieurs jours sous le pont entre le Mexique et le Texas.

Leur ticket en main payé par un ami ou la famille, ils sont des dizaines à attendre au soleil l’arrivée du bus Greyhound qui relie les villes américaines entre elles, et des habitants de Del Rio comme Grace Yam leur viennent en aide. « On a appris ça aux nouvelles, je suis sûre qu’ils ont besoin de quelque chose, ils n’ont rien. C’est tellement triste. Donc on est allé au Walmart et on a acheté de la nourriture pour les bébés et des lingettes », témoigne-t-elle.

Situation « chaotique »

Ces migrants sont arrivés à Del Rio, 35 000 habitants, en traversant le fleuve Rio Grande. De moins de 2 000 en début de semaine, ils sont désormais plus de 10 500, selon le maire de cette ville frontalière, Bruno Lozano.

Une petite coalition d’organisation leur apporte leur soutien mais Del Rio n’a pas les infrastructures des autres grandes villes frontalières et le maire Bruno Lozano, un peu dépassé, a déclaré l’état d’urgence. « Je ne pensais pas vivre quelque chose de cette ampleur, confie-t-il. Il y a des parents avec leur bébé là-bas, des gens tombent inconscients à cause de la chaleur, c’est vraiment difficile à décrire avec des mots, mais c’est très chaotique. »

« On ne peut pas y arriver seuls »

Des habitants de la ville réclament que les autorités fédérales agissent, car l’État du Texas veut envoyer des gardes nationaux pour fermer la frontière. « Nous sommes américains et donc nous aidons les autres pays, nous sommes connus pour ça, estime Yunis Yam. Et on ne devrait pas leur fermer la porte. Mais dans le même temps, on devrait tous travailler ensemble, l’État du Texas et le gouvernement fédéral pour les aider de façon plus systématique. Les gardes-frontières et la police ont tellement de travail et ils ont besoin de plus de ressources, et non juste pour les expulser, mais pour étudier leur cas avec attention. Del Rio est une si petite ville qu’on ne peut pas y arriver seuls ! Avec tous ces gens, on va avoir besoins de ressources supplémentaires. »

Le maire démocrate a demandé de l’aide de l’administration Biden. Près de 8 000 migrants sont attendus sous le pont de Del Rio dans les prochains jours.

À la frontière avec le Mexique, 70 000 migrants ont été autorisés à entrer aux États-Unis au mois d’août, 16 000 ont été expulsés.

