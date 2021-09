Au Salvador, le président Bekele dit «oui» au bitcoin mais rejette l'avortement et le mariage gay

Le président Nayib Bukele a refusé d’inclure l’avortement et le mariage gay dans la nouvelle Constitution.

« Le président le plus cool du monde » comme il se présente lui-même, est plus moderne sur le plan économique que sociétal. Si au Salvador, on peut désormais payer en bitcoin, une femme n'a toujours pas le droit de se faire avorter même si sa vie en dépend.

Nayib Bukele a refusé vendredi toute réforme de la Constitution qui permettrait l'avortement thérapeutique ou le mariage entre personnes de même sexe. « J'ai décidé, pour qu'il ne subsiste aucun doute, de ne proposer aucune réforme d'aucune sorte à aucun article (de la Constitution) qui ait à voir avec le droit à la vie (depuis le moment de la conception), avec le mariage (homosexuel) ou avec l'euthanasie », a déclaré sur sa page Facebook le président de 40 ans qui ne communique que via les réseaux sociaux.

C'est pourtant à sa demande que le projet de réforme reçu jeudi avait été élaboré par son vice-président Félix Ulloa. Le chef de l'État a décidé de retirer du texte la référence au mariage entre « conjoints » qui remplaçait le mariage entre « un homme et une femme », comme cela est mentionné dans la Constitution en vigueur.

De même, il a rejeté le passage qui reconnaît « le droit à la vie, aussi bien de l'enfant à naître que de la mère enceinte », ce qui ouvrait la voie à l'avortement thérapeutique lorsque la vie de la mère est en danger.

Dimanche, la Conférence épiscopale du Salvador (Cedes) avait stigmatisé les réformes envisagées touchant à l'avortement, l'euthanasie ou le mariage entre personnes du même sexe.

Allongement du mandat présidentiel

Le code pénal salvadorien interdit l'avortement dans tous les cas et prévoit des peines allant jusqu'à huit ans de prison. Cependant, les procureurs et les juges classent les cas d'avortement, y compris involontaire, comme « homicide aggravé », passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 50 ans de prison.

En revanche, le président n'a pas manifesté d'opposition à la prolongation du mandat présidentiel de cinq à six ans, à partir de la prochaine élection en 2027. Nayib Bukele pourrait se présenter à ce scrutin grâce à un arrêt récent des juges constitutionnels qui bouleverse la règle jusqu'ici en vigueur qui interdisait à un président de briguer un deuxième mandat consécutif.

« Purge » envers les magistrats indépendants

Nayib Bukele a par ailleurs promulgué vendredi deux décrets qui forcent les juges et procureurs à partir d'office à la retraite à 60 ans ou après 30 ans de service. « L'exercice de la fonction de magistrat et de juge cesse lorsque les personnes occupant ces postes atteignent l'âge de 60 ans », indique le premier décret, approuvé le 31 août par le Parlement où le chef de l'État détient une écrasante majorité. « La carrière de procureur s'achèvera de manière obligatoire quand les personnes concernées atteignent 60 ans », selon de deuxième décret. La nouvelle règle ne « s'applique pas aux magistrats de la Cour suprême », est-il précisé.

Le juge Juan Antonio Duran, qui dirige un mouvement d'opposition à cette mesure, a dénoncé vendredi en conférence de presse une « purge » visant les magistrats indépendants. Mercredi, des milliers de Salvadoriens ont manifesté pour exiger du président, souvent critiqué pour son autoritarisme, qu'il respecte la séparation des pouvoirs.

