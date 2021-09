Au Chili, la question de l'interdiction des rodéos s'invite dans la campagne

Un rodéo pendant les célébrations de l'indépendance, le 18 septembre 2021 à Melipilla. AP - Esteban Felix

Le rodéo est le grand sport national après le foot au Chili et, avant la pandémie, il réunissait des centaines de milliers de spectateurs chaque année. Un sport qui se pratique particulièrement pendant la fête nationale chilienne, qui a lieu jusqu'à dimanche soir. Mais cette pratique suscite de plus en plus de débats car les associations de défense des animaux considèrent qu'il s'agit de maltraitance.