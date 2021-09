Législatives au Canada: les conservateurs en embuscade

Deux ans seulement après le dernier scrutin, le Premier ministre sortant Justin Trudeau appelle les Canadiens aux urnes lundi 20 septembre. Selon les sondages, les Conservateurs, actuellement dans l’opposition, pourraient arriver en tête pour diriger le pays avec l’appui ponctuel d’autres partis.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Québec, Pascale Guéricolas

« Ils ont dépensé beaucoup d’argent pour ces élections-là. » Rencontré dans une rue commerçante ensoleillée de Québec, ce jeune homme résume le sentiment de beaucoup de Canadiens face à la décision de Justin Trudeau de déclencher des élections anticipées.

« Je pense que Justin Trudeau risque de le regretter, poursuit-il, il était un peu confiant et il y a des chances qu’il soit emporté par les Conservateurs malheureusement. »

À la différence du début de la pandémie, les Canadiens, fortement vaccinés, ressentent peut-être moins le besoin d’adhérer au gouvernement sortant, comme l’explique le professeur de sciences politiques Thierry Giasson :

« L’insécurité est moins forte et donc, les gouvernements qui déclenchent des élections sont battus chez nous. Comme c’est arrivé en Nouvelle-Écosse. Et il y a, je pense, du ressentiment de la part de la population qui voit la décision de Justin Trudeau comme étant une décision électoraliste, intéressée, et qui ont un problème avec ça. »

Selon les sondages, le résultat risque d’être très serré entre le Parti libéral et son rival Conservateur.

► À lire aussi : Canada: la campagne électorale se complique pour Justin Trudeau

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne