À la Une: Le destin tragique des Haïtiens à la frontière américaine

Le New York Times titre ce matin : « Comment l’espoir, la peur et la désinformation ont conduit des milliers d’Haïtiens à la frontière américaine ». « Certains sont partis chercher du travail. D’autres voulaient échapper à la violence ou à la discrimination raciale dans d’autres pays d’Amérique latine. Mais beaucoup pensent surtout qu’il n’y a rien vers quoi retourner chez eux, en Haïti ».

Tout ça, c’est la faute de Joe Biden, s’exclame le Wall Street Journal. Le quotidien conservateur l’accuse d’« incitations perverses. La loi américaine, du moins telle qu’elle est interprétée par les tribunaux, permet aux migrants de demander l’asile même s’ils viennent uniquement pour des raisons économiques ». Donc il ne suffit pas de dire que les frontières américaines sont fermées, « il faut changer la loi ! », estime l’éditorialiste.

« Pourtant ce n’est pas ce que fera la Maison Blanche qui ne veut pas fâcher l’aile gauche du parti démocrate. Une aile gauche qui souhaite que tout migrant puisse entrer aux États-Unis à tout moment et pour quelle que raison que ce soit. C’est politiquement insoutenable, fustige le Wall Street Journal, parce que cela crée des difficultés pour les migrants et les communautés frontalières. Pire encore : les Américains feront moins confiance aux politiciens pour une réforme du système de l’immigration qui permettrait pourtant plus de migration légale en échange d’une sécurité frontalière plus stricte ».

Un point de vue que ne partage pas l’Arizona Republic. Le journal local soutient que les 15 000 Haïtiens à Del Rio ne sont rien d’autre « que le résultat de la politique "l’Amérique d’abord". Quand les gens ont faim, sont sans abris, terrorisés par des gangs armés, violés, quand ils voient les membres de leur famille se faire tuer, ils viennent, que nous le voulions ou non », estime l’éditorialiste en faisant référence à la crise que traverse Haïti avant de conclure : « Soit nous aidons les personnes désespérées dans leur pays, soit nous devons les gérer à nos frontières et sur notre territoire. Les États-Unis ne peuvent pas se fermer au monde ».

Jour de vote au Canada : le suspense est à son comble, Justin Trudeau joue son avenir politique.

« Les libéraux du Premier ministre sortant sont au coude à coude avec les conservateurs d’O’Toole », titre le Globe and Mail. « Les chefs de partis ont passé leur dimanche à sillonner frénétiquement les régions qui décideront peut-être du résultat final dans cette campagne électorale qui n’a permis à aucune des forces politiques de se placer en tête des intentions de vote ».

Pour les Canadiens, il n’était pas facile de se faire une vraie idée des choix politiques qui s’offrent à eux. C’est en tout cas l’avis du Toronto Star qui souligne « une campagne au vitriol sur tout et rien, menée sur fond de peur, de colère et d’ambivalence dans un moment de grande incertitude ». Sur quoi faut-il se baser pour savoir pour qui voter ? « Sur le Covid-19 ou la reprise post-Covid ? La garde d’enfants ou le changement climatique ? Des logements abordables ? Le racisme et la réconciliation ? Qui pour diriger le Canada ? Quelle direction pour le pays ? », s’interroge tous azimuts le quotidien.

Ce qui amène le journal Le Devoir à se poser une autre question ce matin, à savoir : « tout ça pour ça » ? « A quelques circonscriptions près, le prochain Parlement risque fort d’être une copie carbone du précédent. Selon toute vraisemblance, nous devrons composer avec un deuxième gouvernement minoritaire consécutif (et le cinquième en 17 ans) », prédit le journal québécois qui poursuit : « Monsieur Trudeau n’a pas su articuler une raison valable pour solliciter à nouveau la confiance de la population. Le Parlement n’était pas dysfonctionnel au point qu’il fallait le dissoudre. Le Premier ministre aurait pu continuer à gouverner, à coups d’alliances et de compromis avec les formations volontaires. À quoi bon donc de déclencher des élections pour si peu » ?

Salvador : un nouveau scandale de corruption éclabousse le gouvernement du président Nayib Bukele

Osiris Luna, le vice-ministre de la Justice de Nayib Bukele, a détourné entre septembre et novembre 2020 de la nourriture pour un montant de 1,6 million de dollars. Cette nourriture avait été achetée par le gouvernement pour nourrir les familles salvadoriennes touchées de plein fouet par la pandémie de Covid-19. C’est le résultat d’une enquête, baptisée « Opération Cathédrale », lancée par le bureau du procureur général pour faire la lumière sur la gestion d’urgence mise en place par le gouvernement salvadorien pendant l’épidémie.

Toujours selon les résultats de cette enquête, dont le site internet El Faro se fait aujourd’hui l’écho, c’est la mère du vice-ministre de la Justice qui a revendu ses marchandises à un entrepreneur connu pour ses activités criminelles de contrebande et de marché noir. « On parle de 38 500 bouteilles d’huile et 43 000 sacs de riz, de sucre et de haricots qui appartenaient au gouvernement, qui ont été vendus à un tiers plutôt que d’être livrés aux familles touchées par le coronavirus », précise El Faro.

Dans cette affaire, le procureur général pointe également du doigt deux autres membres du gouvernement salvadorien. Il s’agit de la ministre du Développement local et de l’ancien ministre du Développement territorial, qui, au moment des faits présumés, étaient les coordinateurs du programme d’aide d’urgence du gouvernement Bukele. Ce scandale de nourriture volée suscite l’attention des Salvadoriens, mais aussi des observateurs.

Surtout parce que l’administration de Nayib Bukele a tenté de cacher les faits, rappelle El Faro. D’abord elle a « refusé de soumettre ses dépenses d’urgence au Parlement. En mai 2020, le ministère de l’Agriculture a classé tous les documents sur les dépenses liées à la pandémie pour une période de deux ans. Et en mai de cette année, quatre jours seulement après la prestation de serment du nouveau Parlement – désormais contrôlé aux deux tiers par le parti du président – une nouvelle loi a accordé l’immunité rétroactive aux représentants du gouvernement et aux entrepreneurs externes pour toute action qui toucherait aux dépenses liées à la pandémie ».

