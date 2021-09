La disparition d'une jeune voyageuse américaine met les États-Unis en émoi

L'affaire de Gabrielle Petito, une jeune Américaine disparue après être partie en voyage en van avec son compagnon passionne les médias et le public américain depuis une semaine. Après plusieurs jours de recherches, le corps d’une jeune femme a été découvert dimanche par la police du Wyoming.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Leur voyage en van à travers les États-Unis était suivi par des milliers d’internautes depuis juillet. Gabrielle Petito et Brian Laundrie partageaient tous les jours des vidéos et des photos sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo publiée sur YouTube, on voit les deux amoureux s'embrasser au coucher du soleil et se promener sur la plage.

Mutisme

Jusqu’au jour où toutes les publications ont cessé, fin août. Le 1er septembre, Brian Laundrie, âgé de 23 ans, est rentré seul dans sa famille en Floride, alors que celle de Gabrielle Petito n’avait plus de nouvelles de la jeune femme.

Face au mutisme de Brian Laundrie qui refuse de dire ce qu’il est advenu de sa fiancée, la famille signale sa disparition le 11 septembre. La dernière fois qu’ils ont eu de ses nouvelles, le couple traversait le Wyoming et la zone du parc national de Grand Teton.

C’est là qu'un corps qui correspond à la description de la jeune femme de 22 ans portée disparue été découvert dans la journée de dimanche, a annoncé le FBI dimanche 19 septembre lors d'une conférence de presse. Les causes de son décès n’ont pas encore été communiquées.

Violences conjugales

La police est à présent à la recherche de Brian Laundrie qui s'est volatilisé depuis une semaine. Selon ses parents, il leur a dit qu’il partait vers une réserve naturelle de Floride où les autorités concentrent leurs recherches depuis deux jours pour le retrouver.

Si la police dit simplement vouloir lui poser des questions pour le moment, les enquêteurs ont dévoilé un incident inquiétant lors du voyage du couple. En août, la police de l'Utah avait dû intervenir pour un signalement de violences conjugales. Les images de la caméra piéton d'un agent, diffusées par les médias américains, montrent Gabrielle Petito en détresse racontant qu'elle a eu une altercation avec son compagnon.

