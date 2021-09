Argentine: bouffée d’air à Buenos Aires avec l’assouplissement des restrictions sanitaires

En mai dernier, les Argentins protestaient contre les restrictions sanitaires notamment le confinement. A Buenos AIres, le 25 mai 2021. AFP - RONALDO SCHEMIDT

RFI

Les Argentins peuvent désormais faire tomber les masques en extérieur ! Alors que 64% de la population a reçu au moins une dose de vaccin et que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 quotidiens est au plus bas depuis plus d’un an, le gouvernement a annoncé mardi 21 septembre la levée de la quasi-totalité des restrictions sanitaires.