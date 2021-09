Avortement aux États-Unis: un médecin a enfreint la nouvelle loi du Texas

Getty Images via AFP - JORDAN VONDERHAAR

La justice texane va examiner la légalité de la nouvelle législation sur l’avortement, la plus restrictive jamais adoptée aux États-Unis, après qu’un médecin a avoué qu’il ne l’avait pas respectée. Depuis le 1er septembre, il est interdit d’avorter même en cas de viol ou d'inceste, une fois que les battements de cœur de l'embryon sont détectés, soit à environ six semaines de grossesse. Alan Braid, gynécologue avec 45 ans d’expérience, a avoué dans une tribune publiée dans la presse avoir enfreint la nouvelle loi texane. Une manière de tester sa constitutionnalité.

C’est une affaire qui va être très suivie. Après l’entrée en vigueur il y a moins d’un mois de la loi la plus restrictive en matière d’avortement aux États-Unis, tous les regards vont être tournés vers le Texas pour savoir si ce texte, décrié par une partie du pays mais soutenu par les plus conservateurs, respecte bien la Constitution américaine.

Dans une tribune publiée par le Washington Post, le docteur Alan Braid expliquait avoir enfreint cette législation en accord avec son « obligation de soins » envers sa patiente. Son aveu volontaire va permettre de trancher au niveau de la justice locale, avant que la Cour Suprême ne revienne sur le sujet.

Plainte de l'administration Biden

Si les opposants à l’avortement souhaitaient éviter que l’affaire ne finisse devant la justice pour que cette législation ne soit pas remise en cause, pour les détracteurs de la loi, cette nouvelle étape était attendue.

Ce n’est d'ailleurs pas un opposant à l’avortement qui a porté plainte, mais un ancien avocat, condamné pour fraude fiscale et désormais détenu dans une prison de l’Arkansas.

La justice texane, qui a validé la plainte, n’a toujours pas annoncé de date pour la tenue du procès. Cette plainte s’ajoute à celle déjà déposée par l’administration Biden, qui a décidé de poursuivre le Texas pour violation de la Constitution.

