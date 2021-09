Chili: une nouvelle épine dans le pied de l’assemblée constituante

Au Chili, l'assemblée constituante a entamé ses travaux il y a deux mois et demi maintenant, et elle devrait adopter dès ce mois-ci son règlement, c'est-à-dire le cadre précis dans lequel les élus rédigeront la nouvelle Constitution. Il s'agit de remplacer le texte actuel, hérité de la dictature du général Pinochet et rejeté dans la rue par les Chiliens lors du mouvement social historique d'octobre 2019. Mais cette assemblée inédite au Chili a déjà dû affronter toute une série de difficultés depuis que ses membres ont prêté serment le 4 juillet. Dernier problème en date, un élu issu du mouvement social contre les inégalités a présenté sa démission ce lundi 20 septembre.

De correspondante à Santiago,

En pratique, Rodrigo Rojas Vade ne peut pas démissionner pour l'instant car dans son cas rien n'est prévu dans les textes qui encadrent les travaux de l'assemblée constituante (il est possible de démissionner seulement si une maladie grave empêche un élu de mener à bien ses fonctions). En tout cas, il a annoncé lundi qu'il n'irait plus à la constituante et qu'il refuse de continuer à percevoir son salaire.

Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Il s'est fait connaître au Chili pendant les manifestations d'octobre 2019 contre les inégalités sociales. Lui dénonçait les inégalités dans la santé en expliquant qu'il était atteint d'un cancer. Cancer dont il n'a en fait jamais souffert, c'est ce qu'il a reconnu dans un reportage publié au début du mois.

La révélation a fait scandale ici, d'autant plus que Rodrigo Rojas avait été élu sur « la liste du peuple », une liste indépendante issue du mouvement social et qui promettait d'en finir avec la corruption et les pratiques douteuses qui étaient reprochées aux partis traditionnels. Cette toute nouvelle liste, plutôt à gauche, avait réussi l'exploit d'obtenir 27 sièges sur 155 à l'assemblée constituante.

Une importante vague de critiques

Cette affaire est donc venue ternir les premiers mois de l'assemblée, car il faut le rappeler, lors de son élection, la constituante symbolisait le renouvellement de la classe politique et l'espoir de voir certaines des revendications du mouvement social se concrétiser grâce à la nouvelle constitution. Aujourd'hui tout n'est pas perdu, loin de là, mais évidemment ce scandale a provoqué une vague de critiques, notamment de la part de la droite. Or les ultra conservateurs et l'extrême droite étaient déjà très mobilisés contre l'assemblée constituante. Une étude menée par l'université de Valparaiso a montré juste avant ce scandale que près de 8000 comptes sur les réseaux sociaux menaient déjà des attaques coordonnées contre l'assemblée constituante. Par exemple en disant que c'était un cirque, que les élus étaient paresseux ou encore en appelant à la démission de sa présidente, la linguiste autochtone mapuche (et bardée de diplômes) Elisa Loncon.

Se concentrer sur des sujets de fond

Face à cela, la constituante essaye de tourner la page et appelle à se concentrer sur d'autres sujets de fond. D'une part, un certain nombre d'élus reconnait que cette histoire de faux cancer pose des questions éthiques importantes, ou encore la question de savoir si les élus peuvent démissionner et quelles seraient les règles appliquées pour les remplacer éventuellement. Mais d'autre part effectivement, beaucoup d'élus soulignent qu'ils ont déjà avancé ces dernières semaines sur plusieurs sujets importants. Par exemple, la question des droits de l'homme, la représentation des femmes et des peuples autochtones, la protection de l'environnement, ou encore la participation effective des citoyens dans ce processus constituant.

