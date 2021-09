États-Unis: un bras de fer politique s'engage au Congrès sur la question du plafond de la dette

La tension monte au Congrès des États-Unis. Dans quelques jours, les activités du gouvernement fédéral pourraient s’arrêter faute d’accord politique sur le plafond de la dette. Le tout dans un contexte de pressions croissante sur les plans d’investissements réclamés par le président Biden.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

C’est ce que l’on appelle une partie de poker menteur. Pour continuer à fonctionner à partir du 1er octobre, le gouvernement fédéral a besoin d’une autorisation de dépense de la part du Congrès. Cette année, avec les aides liées à la pandémie, le gouvernement a dépensé plus que d’habitude et il doit emprunter plus que d’habitude.

Problème, le plafond de la dette va être atteint dès la mi-octobre. Pour le relever, et éviter une crise financière majeure, il y a besoin d’une majorité de 60 voix au lieu de 50 au Sénat. Des voix républicaines sont donc nécessaires. Les démocrates font valoir que sous Donald Trump, ils ont autorisé des dépenses pour lesquelles il faut maintenant payer. Mais leurs adversaires républicains n’ont pas du tout l’intention de signer un chèque en blanc alors que Joe Biden réclame des milliers de milliards de dollars pour ses plans d’investissements.

Là, c’est entre démocrates que cela discute. Les progressistes disent qu’ils ne voteront pas le plan d’infrastructure si un accord n’est pas trouvé sur l’autre plan, celui pour les dépenses sociales dont le montant est jugé trop élevé parles démocrates modérés.

La présidente de la Chambre des représentant veut un vote lundi. Cela laisse très peu de temps pour parler de beaucoup d’argent, mais pas seulement. C’est en effet tout le programme de Joe Biden qui est en jeu.

►À lire aussi : Des entreprises américaines pressent le Congrès de relever le plafond de la dette

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne