Le sommet de l’ONU sur les systèmes alimentaires fait déjà grincer des dents

Récolte du blé dans la province du Hebei, en Chine, le 11 juin 2021. (Image d'illustration). REUTERS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Près de 20 ans après le dernier sommet sur l'alimentation de l'ONU, c’est l'ouverture ce jeudi 23 septembre du sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires à New York. En toile de fond, un des enjeux immenses : les systèmes alimentaires sont jugés responsables d'environ un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et la faim continue de progresser dans le monde. Plus de 85 chefs d'État et de gouvernement devraient participer à ce sommet en virtuel. Certaines ONG et des scientifiques critiquent les modalités d'organisation de ce sommet, les jugeant « opaques ». Ils redoutent que les pistes retenues ne fassent la part belle à « l'agrobusiness » au détriment de l'agriculture paysanne.