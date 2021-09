Chili: la campagne présidentielle démarre avec un premier débat

Les cinq cadidats à l'élection présidentielle chilienne : de gauche à droite, Gabriel Boric pour le parti Apruebo Dignidad, Sebastian Sichel pour le parti Chile Vamos, Jose Antonio Kast du parti républicain, Yasna Provoste du parti Constituent Unity et Eduardo Artes du parti Patriotic Union lors d'un débat télévisé à Santiago, le 22 septembre 2021. © AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La campagne électorale a commencé officiellement ce mercredi 22 septembre. Le premier tour du scrutin est prévu le 21 novembre prochain. C'est la première élection présidentielle depuis le mouvement social d'octobre 2019 contre les inégalités. Une élection qui a aussi lieu en pleine rédaction d'une nouvelle Constitution, qui devrait être terminée l'an prochain et remplacerait le texte actuel, hérité de la dictature du général Pinochet. Et pour lancer la course au palais de la Moneda, un premier débat entre les candidats était organisé à la télévision ce mercredi.

Avec notre correspondante à Santiago, Justine Fontaine En plateau, presque tous les candidats sont présents : une démocrate chrétienne, un nostalgique de la dictature de Pinochet, un marxiste-léniniste et puis, les deux favoris du scrutin. D'une part, un ancien leader étudiant de gauche, et d'autre part, Sebastian Sichel, soutenu par la coalition de droite au pouvoir. Il dit vouloir dépasser les clivages politiques. « D'abord, je voudrais que le président construise une grande coalition, pour parvenir à des accords transversaux, déclare Sebastian Sichel. Qu'il ne clame pas que Salvador Allende est le futur, et qu'il ne débatte pas non plus au sujet de Pinochet ou du gouvernement précédent. Pour que l'on cesse d'être polarisés et d'être paralysés. » ► À lire également : Au Chili, la question de l'interdiction des rodéos s'invite dans la campagne « Construire un nouveau Chili » Face à lui, l'ancien leader étudiant Gabriel Boric reprend des revendications des Chiliens qui ont manifesté contre les inégalités dans le pays. Fin du système de retraites privé, création d'un système de santé unique universel ou encore soutien à l'Assemblée constituante qui vient de commencer ses travaux. « Ce qui rendrait le Chili ingouvernable, ce serait de ne rien changer, insiste Gabriel Boric. Et je représente aujourd'hui le changement, la transformation du pays, et l'espoir que nous puissions construire un nouveau Chili. » Après deux heures de débat, plusieurs sujets n'ont toutefois pas été abordés, comme l'éducation, l'environnement, la politique étrangère ou encore les droits des personnes LGBT+. ► À lire aussi : Chili: une nouvelle épine dans le pied de l'assemblée constituante