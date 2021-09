L'émissaire des États-Unis en Haïti démissionne en dénonçant les expulsions «inhumaines» de migrants

Le diplomate aura passé deux mois en poste, sans toujours faire l’unanimité, rapporte notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron. L’objectif donné à Daniel Foote était pour le moins ambitieux : « faciliter la paix et la stabilité » et la tenue d’élections « libres et justes » en Haïti. Dans un pays où la classe politique est morcelée, foncièrement divisée et où aucun scrutin n’a été organisé depuis 2016, c’était une mission quasiment impossible. Dès sa nomination, des critiques avaient fusé sur place concernant le principe même d’avoir un émissaire spécial américain pour s’atteler à un sujet d’intérêt définitivement national. Malgré ces attaques dénonçant l’ingérence du géant voisin, Daniel Foote avait entamé des séries de rencontres, avec les dirigeants politiques, avec certaines personnalités clés de la société civile. Mais sans jamais parvenir à mettre tous ces acteurs autour d’une même table.