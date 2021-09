Affaire Huawei: la dirigeante Meng Wanzhou remise en liberté par la justice canadienne

Une juge de Vancouver a remis en liberté la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, et clôturé la procédure d'extradition, vendredi 24 septembre. La fille du fondateur du géant chinois des télécoms avait été arrêtée fin 2018 et vivait en liberté surveillée au Canada, alors que les États-Unis voulaient la juger notamment pour « fraude bancaire ». Après un accord Washington-Huawei, Meng Wanzhou peut désormais rentrer en Chine.

Publicité Lire la suite

C'est la fin, pour Meng Wanzhou, d'une escale bien plus longue que prévu au Canada. Le 1er décembre 2018, la directrice financière de Huawei est arrêtée à l'aéroport de Vancouver, à la demande des autorités américaines. Elle est accusée d'avoir menti pour contourner les sanctions américaines contre l'Iran, de « complot » et de « fraude bancaire ». Son arrestation marque une étape de plus dans les tensions entre les États-Unis et la Chine, symbolisées notamment par la défiance américaine à l'égard du géant Huawei.

Depuis, la justice canadienne a refusé à plusieurs reprises des demandes de remise en liberté de Meng Wanzhou, en dépit des avertissements de Pékin à Ottawa. Mais la situation s'est débloquée ce vendredi 24 septembre, quand un accord a été trouvé entre les États-Unis et la Chine. Un tribunal de New York a entériné l'entente entre les autorités américaines et Huawei : Meng Wanzhou retrouverait sa liberté tandis que les poursuites engagées contre elles seraient « reportées » jusqu'au 1er décembre 2022.

À l'issue d'une courte audience devant la Cour suprême de Colombie-Britannique vendredi, en présence de la directrice financière, la juge Heather Holmes a « signé l'ordre de remise en liberté ». Meng Wanzhou peut désormais rentrer en Chine. Elle a tenu un point presse rapide après l'audience et en a profité pour remercier la juge et tous ses soutiens : « Au cours des trois dernières années, ma vie a été bouleversée. C'était une période perturbante en tant que mère, femme et cadre d'entreprise. »

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne