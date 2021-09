Californie: le gouverneur débloque 15 milliards pour faire face au changement climatique

C’est la plus grande dotation jamais accordée aux politiques climatiques en Californie. Son gouverneur Gavin Newsom a débloqué un fonds de 15 milliards de dollars pour financer des programmes visant à lutter contre la sécheresse et le changement climatique.

L’objectif du gouverneur Gavin Newsom est de mieux préparer la Californie aux changements climatiques. Cet État est en effet en proie à des incendies et à des sècheresses à répétition, surtout pendant la période estivale. La majorité du fonds alloué, soit plus de 5 milliards, de dollars sera justement consacré aux projets contre la sécheresse mais aussi à l'approvisionnement en eau. Selon un récent rapport du gouvernement américain, la sécheresse qui frappe le sud-ouest des États-Unis est la plus grave jamais enregistrée dans la région.

Vers des investissements massifs ?

Le reste des fonds sera attribué à la prévention des risques de feu de forêt et à faire face à la menace de l'élévation du niveau de la mer. Cet été, les incendies ont été particulièrement violents, plusieurs centaines de milliers d’hectares de végétation ont été brulés, plusieurs localités et villages calcinés obligeant des dizaines de milliers de personnes à évacuer.

Le président Joe Biden a survolé ce mois-ci les zones dévastées et a de nouveau rappelé la nécessité de mener des investissements massifs pour lutter contre le changement climatique.

