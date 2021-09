Covid-19: les États-Unis autorisent une 3e dose de vaccin pour les personnes âgées

Des Américains, notamment les plus âgés auront droit à leur dose de rappel du vaccin Pfizer contre le coronavirus. C’est ce qu’a décidé ce jeudi 23 septembre le comité des Centre de contrôle des maladies (CDC), mais des incertitudes demeurent.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

La 3e dose de vaccin était devenu un enjeu depuis plusieurs semaines. Depuis que la Maison Blanche avait annoncé en août que les autorités sanitaires se tenaient prêtes à lancer une campagne de rappel massive dès le début de cette semaine. Mais entre-temps, les scientifiques se sont divisés sur la nécessité de cette dose supplémentaire.

Une décision ne concernant que le vaccin Pfizer

Finalement après des débats entre spécialistes, la 3e dose du vaccin Pfizer va pouvoir être administrée aux plus de 65 ans qui ont eu leurs deux doses initiales depuis au moins 6 mois. Sont concernés également les personnes à risque de plus de 50 ans. Les conseillers sont en revanche beaucoup plus divisés pour les plus de 18 ans à risque et ce sera à ces personnes d’évaluer elles-mêmes leur rapport bénéfice-risque.

En revanche, la 3e dose ne pourra être administrée à des personnes que leur métier expose à la maladie, ce qui exclut les enseignants. Dans les faits, certaines personnes qui ont pu compter sur un pharmacien compréhensif ont déjà reçu leur injection supplémentaire. Mais la décision ne s’applique qu’à ceux qui ont reçu le vaccin Pfizer. Pour ceux qui ont été vaccinés avec Moderna ou Janssen il faudra encore attendre quelques semaines.

