Migrants haïtiens: la frontière évacuée, Joe Biden sous le feu des critiques

Après des jours de chaos à la frontière entre le Texas et le Mexique, les États-Unis ont annoncé, vendredi 24 septembre, qu'il n'y avait plus de migrants dans le camp de Del Rio. Environ 2 000 personnes ont été expulsées vers Haïti. L'administration de Joe Biden, elle, n'échappe pas à une avalanche de critiques de tous bords.

La crise à la frontière américaine est peut-être terminée sur le terrain ce vendredi. Alejandro Mayorkas, le ministre américain de la Sécurité intérieure, a bien indiqué qu'il n'y avait « plus de migrants » dans le camp sous le pont de Del Rio, entre le Texas et le Mexique, où des milliers de personnes étaient bloquées dans des conditions sordides depuis le mi-septembre. Mais cette crise résonne encore dans le paysage politique américain. Avant l'annonce d'Alejandro Mayorkas, Joe Biden a dû prendre la parole après la publication d'images choquantes.

Sur des photos, des membres de la police aux frontières montent des chevaux et repoussent des migrants entassés avec violence. Sur d'autres, on aperçoit dans quelles conditions ces Haïtiens se sont retrouvés bloqués entre les États-Unis et le Mexique. Joe Biden a réagi en personne vendredi :

« Bien sûr que je suis responsable, je suis le président. Mais c’était horrible de voir ça. Voir des gens traités comme il l’ont été, chargés avec des chevaux, attachés… C’est scandaleux. Je vous promets que ceux qui ont fait ça vont payer. Il y a une enquête en cours et il y aura des conséquences. C’est une honte. C’est même plus qu’une honte, c’est dangereux et c’est mal. Cela envoie un mauvais message au monde et chez nous. Ça n’est tout simplement pas nous. »

Ces images et la décision de l'administration américaine de renvoyer les migrants haïtiens chez eux ont provoqué de gros remous. Jeudi, l'émissaire américain en Haïti, Daniel Foote a démissionné avec fracas, seulement deux mois après sa nomination. « Je ne serai pas associé à la décision inhumaine et contre-productive des États-Unis d’expulser des milliers de réfugiés et d’immigrants clandestins vers Haïti », a-t-il écrit au secrétaire d'État Antony Blinken, insistant bien sur la situation très difficile et dangereuse en Haïti après l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet.

D'après Alejandro Mayorkas, quelque 2 000 personnes ont été expulsées vers Haïti. L'aile gauche américaine dénonce des décisions brutales, tandis que la droite pointe le laxisme de l'administration quant à la question de l'immigration et son manque de préparation face à cette crise. Pour Joe Biden, qui se voulait en rupture avec les méthodes de son prédécesseur, Donald Trump, les événements de Del Rio risquent de coûter cher.

(Avec AFP)

