États-Unis: Joe Biden appelle les Américains à recevoir une troisième dose de vaccin

Après plusieurs jours de réflexion et de discussions, les autorités sanitaires américaines ont finalement autorisé la dose de rappel à certaines catégories de la population qui ont reçu le vaccin Pfizer. Joe Biden aurait souhaité que cela soit plus large, mais il appelle les Américains éligibles à recevoir cette troisième dose.

« Si vous avez reçu le vaccin Pfizer entre janvier et mars de cette année et si vous avez plus de 65 ans, allez faire ce rappel. Ou si vous avez une maladie comme le diabète, si vous êtes en première ligne, comme soignant ou enseignant, vous avez d’ores et déjà droit à un rappel gratuit », a déclaré Joe Biden le 24 septembre.

Après un marathon réglementaire ayant mis en lumière les divisions de la communauté scientifique sur la question, les autorités sanitaires américaines ont finalement recommandé cette troisième dose de rappel du vaccin Pfizer pour trois catégories de population : les personnes de 65 ans et plus, celles entre 18 et 64 ans présentant des facteurs de risque de développer une forme grave de la maladie (diabète, obésité...), ainsi que celles très exposées au coronavirus dans le cadre de leur travail ou de leur lieu de vie.

Soixante millions d'Américains y sont désormais éligibles, dont Joe Biden lui-même. « C’est dur de reconnaître que j’ai plus de 65 ans, mais je vais faire ce rappel. Blague à part, je vais faire mon rappel. Je ne sais pas exactement quand, mais dès que je pourrai, je le ferai », a-t-il déclaré pour enjoindre les Américains à aller se faire vacciner.

Mais alors que Joe Biden voulait qu'une vaste campagne de rappel des vaccins Pfizer et Moderna soit lancée pour tous les Américains adultes sans distinction, les experts se sont révélés très divisés à l'étude du dossier Pfizer. Plusieurs experts s'étaient dits « tiraillés ». Le risque de myocardite, une inflammation du muscle cardiaque, chez les jeunes hommes a fortement pesé dans la balance. Les experts avaient également souligné le manque de données disponibles avant 65 ans.

Moderna et Johnson & Johnson à l'étude

Les données pour une dose de rappel des vaccins Moderna et Johnson & Johnson seront quant à elles évaluées « dans les semaine qui viennent », a précisé Rochelle Walensky.

En attendant la décision des autorités sanitaires américaines, le président s'est voulu rassurant à l'égard des personnes vaccinées avec le Moderna et le Johnson & Johnson, non concernées pour le moment par cette troisième dose. « Mon message pour vous, c’est que vous êtes toujours bien protégés, a-t-il déclaré à leur intention. Nos médecins et nos scientifiques travaillent jour et nuit à analyser les données de ces deux entreprises pour savoir si vous aurez besoin d’un rappel et quand. Nous vous tiendrons au courant de l’avancée du processus. Une fois encore, le plus important, c’est que si vous êtes doublement vacciné, vous êtes hautement protégé contre les formes graves de la maladie, même si vous attrapez le Covid-19. »

Ces campagnes de rappel, également menées en France ou encore en Israël selon différents critères, sont fortement critiquées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au nom des inégalités vaccinales entre pays riches et pauvres. Les États-Unis assurent cependant qu'ils peuvent mener de front campagne de rappel et aide aux pays étrangers : Washington a relevé cette semaine sa promesse de dons de vaccins aux pays dans le besoin à 1,1 milliard de doses.

