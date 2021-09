États-Unis: les réformes économiques de Biden entrent «dans le dur» des discussions entre démocrates

C’est le sujet qui passionne le tout Washington politique en ce moment : les divisions entre les démocrates du Congrès au sujet des réformes économiques et des deux énormes plans d’investissement proposés par Joe Biden. Le président s’est exprimé ce vendredi 24 septembre pour défendre ses propositions.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Joe Biden le reconnait lui-même, les discussions entre démocrates progressistes et modérés sont dans l’impasse. Il a reçu les deux groupes. Les premiers, ceux de la gauche du parti, disent qu’il ne voteront le plan d’infrastructure que si un accord est trouvé sur l’autre plan, celui pour les dépenses sociales que les autres, plus centristes, trouvent trop cher. Joe Biden dit qu’au final, tout cela ne coûtera rien et répète son idée de taxer davantage les plus riches.

« Ce n’est pas bien, c’est tout simplement injuste »

« J’en ai assez de la théorie du ruissellement économique, dit le président américain. Les millionnaires et les milliardaires s’en sortent très très bien. Mais les gens qui travaillent durs et les classes moyennes souffrent. Il s’agit simplement de payer sa juste part, bon sang ! On peut discuter du montant de l’impôt sur les sociétés, Mais l’idée que cinquante, cinquante grands groupes américains qui gagnent au total 40 milliards de dollars ne payent rien. Allons, allons ! Ce n’est pas bien, c’est tout simplement injuste. »

Joe Biden sait qu’il y aura des hauts et des bas dans ces discussions. Il ne s’attend pas à un accord rapide sur ses plans. Mais d’ici à la fin de l’année, il pense pouvoir obtenir ce qu’il a proposé pendant sa campagne.

