États-Unis: Trump réclame de nouveaux décomptes de voix au Texas

Donald Trump remet en cause les résultats du comté de Harris, après le recompte des voix dans celui de Maricopa, dans l'Arizona. REUTERS - Caitlin O'Hara

Un rapport présenté au Sénat de l’Arizona à la suite de la nouvelle étude des bulletins dans le compté de Maricopa par l’entreprise pro-Trump Cyber Ninjas est sans appel : Donald Trump a bien perdu et même un peu plus que ce qui avait été compté à la suite de l’élection. Pas en reste, l’ancien président a demandé, ce 23 septembre, au gouverneur du Texas de procéder à un nouveau décompte dans les comtés de Houston, Dallas et Fort Worth, des comtés démocrates, et à Plano où il avait gagné.