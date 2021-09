Pérou : le corps d'Abimael Guzman incinéré après une intense polémique

Le fondateur du Sentier lumineux Abimael Guzman, le 11 septembre 2018, en prison. REUTERS - Mariana Bazo

RFI

Les autorités péruviennes ont annoncé vendredi l’incinération du corps d’Abimael Guzman. Le fondateur et chef historique de la guérilla maoïste du Sentier lumineux, responsable de la mort de dizaines de milliers de civils, policiers et militaires dans les années 1980 et 1990 au Pérou, est mort le 11 septembre 2021 en prison. S’il a fallu près de deux semaines après sa mort pour qu’il soit incinéré, c’est parce que le devenir de sa dépouille a fait l’objet d’un intense débat.