Chili: manifestation contre les migrants vénézuéliens clandestins

Au Chili, environ 5 000 personnes ont manifesté, hier, samedi 25 septembre, à Iquique, dans le nord du pays, contre la présence de migrants clandestins vénézuéliens dans leur ville. Les Vénézuéliens, qui, pour beaucoup ont fui la crise politique et économique qui frappe leur pays, représentent la plus importante communauté étrangère au Chili : près de 400 000 ressortissants vénézuéliens sont enregistrés. Ces derniers mois, de nombreuses entrées clandestines dans le nord du pays ont attisé les tensions.

Publicité Lire la suite

Des drapeaux chiliens et des pancartes « Non à l'immigration illégale ». Plusieurs milliers de personnes sont sorties dans les rues d'Iquique, rejoints par des groupes venus d'autres villes du nord du Chili pour réclamer des mesures contre l'immigration irrégulière.

« Humiliation inadmissible »

Ils s'en sont pris à des Vénézuéliens vivant dans la rue. Des tentes, des matelas et des poussettes ont été brûlés. Une « humiliation inadmissible », juge le rapporteur spécial de l’ONU sur les droits des migrants. Depuis plusieurs mois déjà, les tensions sont vives au Chili, notamment dans le nord, point d'entrée de l'immigration irrégulière. Selon les autorités migratoires, plus de 23 000 personnes sont entrées illégalement dans le pays les six premiers mois de l'année. Soit 40% de plus que sur l'ensemble de l'année 2020.

5,6 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays

La ville côtière d'Iquique n'est normalement qu'un point de transit vers la capitale. Mais plusieurs centaines de familles vénézuéliennes s'y sont installées dans des espaces publics depuis près d'un an. Vendredi, leur principal campement a été évacué. Le Venezuela est, après la Syrie, le pays qui compte le plus grand nombre de personnes déplacées dans le monde. Selon les estimations de l'ONU, quelque 5,6 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays depuis 2015.

► À lire aussi : Chili : expulsion collective de migrants vénézuéliens

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne