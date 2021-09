Colombie: quel bilan 5 ans après les accords de paix avec les FARC?

Malgré l'accord de paix historique signé il y a 5 ans, les guérillas dissidentes des FARC et un autre groupe rebelle de gauche appelé l'Armée de libération nationale (ELN) ont continué à se battre avec les troupes colombiennes dans un conflit à multiples facettes qui implique également des trafiquants de drogue et des milices de droite. Daniel Fernándo MARTINEZ CERVERA AFP

En Colombie, cela fait tout juste cinq ans que les accords de paix ont été signés à Carthagène entre le gouvernement et la guérilla des FARC. Les attentes étaient immenses en 2016, car depuis plus de 50 ans le conflit avait fait plus de 45 000 morts et six millions de déplacés. Cinq ans après où en est-on ?