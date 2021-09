Bolivie: à La Paz, les producteurs s'affrontent pour le contrôle du marché de la coca

En Bolivie, la coca, qui permet la fabrication de la cocaïne mais qui dans le pays est mâchée, est légale. Mais un conflit dure depuis des mois entre les différents producteurs de la feuille dite « sacrée ». Et il s’est intensifié ces dernières semaines jusqu’à provoquer des altercations très violentes en pleine ville.

Avec notre correspondant à La Paz, Alice Campaignolle

Gaz lacrymogènes, jets de pierres, incendies, dynamite... Lundi, le quartier de Villa Fatima à La Paz ressemblait à un champ de bataille, comme la semaine précédente.

C'est là que se trouve le marché légal de la feuille de coca pour la région des Yungas. Et ce marché, qui est également le siège du principal syndicat de producteurs, est assailli. Il a été « pris » comme on prend une forteresse il y a une semaine par une faction des producteurs de coca proche du gouvernement et avec l’aide de la police.

Rivalités

Le nouveau président du syndicat, élu selon certains, autoproclamé selon les autres, ne fait pas l’unanimité et les divisions au sein des producteurs s’aggravent. Aujourd’hui les groupes opposés au gouvernement ne reconnaissent pas la nouvelle direction du syndicat et veulent à tout prix reprendre possession du marché de la coca, comme l’explique l’un des manifestants. « L’intention de tout le syndicat, c’est de récupérer notre siège, notre maison, souligne-t-il. Le gouvernement s’en est emparé, s’est approprié le syndicat Adepcoca. Et en plus il s'est mis à nous arrêter, nous déplorons plus de 30 détenus pour le moment. »

Les discussions avec le gouvernement pour résoudre le conflit n’ont pas abouti ce week-end, les manifestations continuent. Pour le moment pas de solutions en vue et les mesures des producteurs pourraient encore se radicaliser.

