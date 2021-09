Colombie: l'armée annonce la mort d'un chef de l'ELN

Cinq ans après les accords de paix, il n'y a toujours pas la paix en Colombie. On en a un exemple supplémentaire. Ivan Duque a toujours prôné une position dure par rapport aux guérillas, à toujours pris ses distances par rapport à l'accord de 2016 et ça fait partie de sa politique y compris dans sa dimension de communication de montrer à la fois que les guérillas sont toujours présentes et de justifier donc les violences de l'armée envers ces guérillas. Certes l'ELN est responsable de violences [...] mais les groupes paramilitaires dont on parle peut sont tout aussi responsables de ces violences et ne sont pas soumis au même type de répression.