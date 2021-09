Les meurtres ont augmenté de 30% en 2020 aux États-Unis

En 2020, les États-Unis ont enregistré près de 21 500 homicides, soit un bon de près de 30%, selon des données publiées, lundi 27 septembre, par le FBI. En cause notamment, la hausse de la circulation des armes pendant la pandémie.

On savait que le Covid-19 avait provoqué une ruée sur les armes : plus de 20 millions de pistolets et de fusils ont été acheté en 2020, soit 60% de plus que l’année précédente. Beaucoup d’experts estiment que cette circulation en hausse est l’une des principales causes de l’augmentation des homicides.

Mais d’autres spécialistes se veulent plus prudents : il se pourrait aussi que le manque de personnel au sein de la police pendant la pandémie et la baisse du nombre de patrouilles quotidiennes soit responsable de l'augmentation des meurtres. Certaines villes sont particulièrement touchées par ce phénomène. À Houston, au Texas, au moins une personne est assassinée chaque jour par une arme à feu, soit une hausse de 55%.

La Louisiane, État le plus meurtrier

Mais les statistiques publiées lundi 27 septembre par la police fédérale (FBI) montrent que la hausse des homicides, particulièrement marquée à partir de juin, n'a épargné aucun pan du territoire américain, même si la Louisiane reste en tête des États les plus meurtriers. Cette augmentation est la plus rapide depuis le début de la collecte des données par le FBI dans les années 1960 et porte le total des homicides à un niveau inédit depuis 25 ans.

Dans l'ensemble, cependant, la criminalité n’atteint pas le niveau des années 1990. Et dans de nombreuses villes, comme à Washington ou à Chicago, le nombre de meurtres est encore bien inférieur aux chiffres record enregistrés il y a près de 30 ans. La question est maintenant de savoir si la hausse historique des homicides aux États-Unis est une exception, liée à la pandémie, où le début d’une nouvelle tendance.

