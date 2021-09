Sous la menace d'un shutdown, une semaine périlleuse s'annonce pour Biden au Congrès américain

Le Sénat américain a rejeté ce lundi une loi proposée par les démocrates pour assurer le financement du gouvernement fédéral d’ici à la fin de l’année et relever le plafond de la dette. C’est la première étape d’une semaine de tous les dangers pour le programme économique de Joe Biden.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Ils l’avaient dit, ils l’ont fait. Les républicains ont refusé d’aider les démocrates à relever simultanément le plafond de la dette et à financer les prochaines dépenses de l’État fédéral. Résultat, le spectre d’un nouveau shutdown, l’arrêt des activités du gouvernement fédéral, se rapproche.

Cela pourrait commencer dès vendredi, et la recherche de solutions s’annonce tendue. C’est ennuyeux, mais c’est déjà arrivé et des solutions ont déjà été trouvées. Beaucoup plus grave, l’État américain ne peut pas emprunter sur les marchés. Selon la secrétaire au Trésor Janet Yellen, le pays pourrait se trouver en défaut de paiement dès la mi-octobre, ce qui entrainerait une grave crise financière et économique.

Là aussi, la recherche de solution s’annonce ardue. Les républicains expliquent qu’ils ne veulent pas signer un chèque en blanc pour les très coûteux plans d’investissements et de dépenses de la Maison Blanche. Des plans qui sont pour l’instant au point mort.

Les démocrates du Congrès, peinent à se mettre d’accord. Un vote est prévu jeudi de cette semaine présentée comme la plus importante du mandat de Joe Biden jusqu’ici.

