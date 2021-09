À la Une: l’armée américaine ne voulait pas d’un départ précipité d’Afghanistan

Publicité Lire la suite

C’est l’un des principaux messages que l’on retient de ces auditions de militaires américains devant une commission du Sénat ce mardi, selon le New York Times. C’est d’ailleurs la première fois que des militaires américains l’admettent. Selon différents responsables du Pentagone et le général Mark Milley, un retrait entraînait automatiquement un effondrement du régime de Kaboul.

Le départ des soldats américains est donc « un échec stratégique », selon le général Mark Milley qui a expliqué avoir détaillé à l’administration Biden comment éviter un tel scénario. Des déclarations qui ont entraîné une salve de critique des élus républicains, membres de cette commission sénatoriale, qui ont réclamé la démission de certains hauts gradés pour ce départ jugé précipité. Les mêmes républicains qui soutenaient, lorsque Donald Trump était encore président, le départ dans les plus brefs délais des troupes américaines d’Afghanistan, rappelle le quotidien.

Les attaques des sénateurs républicains font l’objet de fortes critiques, notamment de la part de l’éditorialiste du Washington Post. « Les républicains ne se sont pas contentés de dénigrer le ou les meilleurs soldats du pays au sujet du retrait d'Afghanistan », ils ont également attaqué leur patriotisme, accusant notamment le général Milley « d'aider l'ennemi et de faire passer ses ambitions avant la vie des hommes et des femmes qui servaient sous ses ordres ».

Un général qui a aussi été l’objet d’attaque et de critiques pour les conversations téléphoniques qu’il a eu avec ses homologues chinois. Du coup, les hauts gradés sont accusés de politiser l’armée américaine selon les élus républicains, ce qu’a réfuté le général Milley. Des élus qui n’ont pas hésité à dire que l’armée n’était d’ailleurs plus digne de confiance. Des attaques grossières et mêmes honteuses, selon le Washington Post, contre des hauts gradés qui ont toujours tout donné pour leur patrie et l’armée américaine.

Le président du Sénat haïtien s’en prend à Ariel henry

Le président du Sénat, qui a un temps revendiqué la présidence du pays après l’assassinat de Jovenel Moïse, s’en prend ouvertement à l’accord politique d’Ariel Henry. Très remonté, Joseph Lambert ne mâche pas ses mots contre ceux qui ont participé et cautionné cet accord politique dans les pages du Nouvelliste. « Les signataires, dans un reniement spectaculaire, ignorant catégoriquement l'esprit de la Constitution de 1987 et le régime démocratique, ont confié tous les pouvoirs au Dr Ariel Henry qui fait office double de président et de Premier ministre », explique le toujours président du Sénat.

Pour lui, « une telle démarche anti-démocratique est incapable de trouver un consensus, elle fera prolonger la crise et les conditions pour l'organisation des élections devront attendre ». « Cet accord est un coup d’État », dit-il, « qui concentre les pouvoirs entre les mains d'un seul homme, c'est un retour brusque vers un passé combattu : le pouvoir absolu. » Joseph Lambert annonce que le Sénat ne restera pas les bras croisés. Il continue de croire qu’il est possible de parvenir à un « large accord qui réunit une part importante des forces vives de la nation. » Pour lui, « seule une formule consensuelle peut rendre le pays gouvernable. »

Feu vert pour l’extradition de l’ancien président péruvien Alejandro Toledo

Un juge américain a donné ce mercredi son autorisation à l’extradition de l’ancien président péruvien Alejandro Toledo, poursuivi dans son pays pour des faits de corruption. Alejandro Toledo, qui a dirigé le Pérou de 2001 à 2006 aurait reçu près de 35 millions de dollars de pots-de-vin de la compagnie brésilienne de BTP Odebrecht, dans ce qui reste un des plus gros scandales de corruption du continent, rappelle La Republica.

Désormais, c’est au gouvernement américain de ratifier la décision du juge Hixson, explique Peru21. Selon ce quotidien, les avocats de l’ancien président pourraient déposer un « habeas corpus » pour retarder son la décision. Mais selon Peru21, il y a peu de chance que cela aboutisse. Une décision du juge Hixson qui a été saluée sur les réseaux sociaux par le ministre péruvien de la Justice Anibal Torres.

