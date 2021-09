États-Unis: le Pentagone reconnaît avoir surestimé l'armée afghane

Les principaux responsables militaires américains étaient auditionnés par la commission des forces armées du Sénat des États-Unis ce mardi. Ils étaient notamment interrogés sur le retrait chaotique d’Afghanistan au mois d’août. Et ils ont reconnu que tout ne s’était pas bien passé.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Un succès extraordinaire. C’est comme ça que Joe Biden qualifiait l’opération d’évacuation menée à la fin du mois d’août à l’aéroport de Kaboul. Mais au-delà des éléments de langage, les sénateurs voulaient en savoir plus sur la manière dont le pays était tombé comme un fruit mûr dans les mains des talibans.

Le ministre de la Défense, Lloyd Austin a donc reconnu avoir été par surprise par la vitesse de l’effondrement de l’armée et du gouvernement afghan. Pour l’expliquer, il cite le niveau de corruption, l’incompétence des officiers les plus gradés, les changements fréquents dans le commandement de l’armée afghane ou encore l’effet de l’accord de Doha entre les États-Unis et les talibans sur le moral de cette armée.

Le général Mark Milley, chef d’état-major pointe le retrait des conseillers militaires américains qui a conduit à une mauvaise évaluation de la situation. Lui-même, ainsi que le général McKenzie, chef du commandement central, affirment aussi avoir conseillé avec d’autres haut gradés au président Joe Biden de laisser environ 2 500 hommes sur place au-delà du 31 août. Proposition non retenue par le commandant en chef.

Plus gênant, dans un entretien télévisé peu après la mi-août, Joe Biden disait que cette option ne lui avait pas été soumise. Une différence d’appréciation qui risque de faire beaucoup parler dans un pays très attaché à la vérité.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne