L'obligation vaccinale fait craindre à New York une pénurie d'équipes médicales

Depuis lundi, l’État de New York oblige tout le personnel des secteurs médicaux et paramédicaux à avoir au moins reçu la première dose du vaccin contre le Covid-19, sans quoi, ils perdront leur emploi. Un sacré pari pour l'État, qui pourrait du coup souffrir de pénuries d’équipes médicales.

Avec notre correspondante à New York, Carrie Nooten

Obliger tous les employés des secteurs médicaux et paramédicaux à se faire vacciner, sous peine de devoir sinon quitter leur poste. Voilà qui montre l’importance de la vaccination à New York. Or, les effectifs étaient déjà à flux tendu après la fatigue de 18 mois de pandémie et les départs de personnel vers des postes mieux payés.

L’état d'urgence décrété

Alors, lundi soir, avec l'entrée en vigueur de l'obligation pour tout le personnel des secteurs médicaux et para-médicaux d'avoir reçu au moins la première dose, la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a décrété l’état d’urgence pour pouvoir anticiper les pénuries potentielles. « Par décret, j’aurai les pouvoirs d’urgence nécessaires pour pouvoir répondre aux pénuries là où elles apparaîtront, a-t-elle déclaré. Cela permettra de dépêcher des gardes nationaux formés médicalement, de dépêcher des soignants à la retraite ou d’autres dont la licence n’a pas été renouvelée, de ramener des équipes d’ailleurs. Ce n’est pas mon choix premier. Ce que je voudrais vraiment, c’est que les gens qui ont été sur le pont depuis le début continuent à leurs postes et travaillent en sécurité. »

Plus de neuf sur dix a reçu une dose

Un test de taille pour la nouvelle gouverneure de l'État de New York. La priorité de son mandat, elle l’a dit, ce serait la lutte contre la pandémie.

Malgré les huit plaintes déposées par des soignants contre l’État de New York, les plus récalcitrants des 650 000 travailleurs concernés semblent tout de même se conformer à la nouvelle règle à la dernière minute : mardi, ils étaient 92% à avoir reçu au moins une injection, contre 82% une semaine plus tôt.

