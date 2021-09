Le Canada offre l'asile à une famille de Hongkongais, «anges gardiens» d'Edward Snowden

Supun Thilina Kellapatha et Nadeeka Dilrukshi Nonis après leur atterrissage à Toronto avec leurs enfants Sethumdi et Dinath, le 28 septembre 2021.

Surnommé les « anges gardiens » d'Edward Snowden, en 2013, ils avaient aidé et caché dans leur petit appartement à Hong Kong l'homme le plus recherché de la planète. Le célèbre lanceur d'alerte américain, qui avait révélé l'existence d'un système de surveillance mondiale mis en place par la NSA avait ensuite trouvé refuge en Russie.

Sur une dernière photo prise à l'aéroport de Hong Kong, le père de famille Supun Thilina Kellapatha tient son fils par la main. Sur son T-Shirt, on peut lire le mot Hope (« espoir »). Cela faisait quatre ans que le couple avec ses deux enfants vivait dans l’espoir de quitter l’ex-colonie britannique, se sentant en danger pour avoir hébergé en 2013, Edward Snowden, à l’époque l’homme le plus recherché de la planète. Mardi 28 septembre, ils ont atterri à Toronto avant de rejoindre Montréal.

Leur accueil au Canada est déjà la deuxième opération montée dans le plus grand secret par l’ONG For the Refugees qui a aussi parrainé la Philippine Vanessa Rodel et sa fille Keana, toutes deux arrivées en 2019 après avoir aidé le lanceur d’alerte américain pendant sa cavale.

Une dernière personne toujours à Hong Kong

L'ONG ne s’arrêtera pas en si bon chemin : « Les autorités canadiennes ont déjà posé le bon geste en admettant six des sept anges gardiens d’Edward Snowden », a déclaré son président Marc-André Séguin, « ce qu’on demande maintenant, c’est qu’on admette la dernière personne avant qu’il ne soit trop tard ».

Le septième et dernier « ange gardien » à avoir offert un toit à Edward Snowden se trouve toujours dans l'ex-colonie britannique.

