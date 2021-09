Mexique: les refuges sont saturés par l'affluence des migrants haïtiens

Depuis quelques semaines, des milliers de migrants haïtiens sont arrivés au Mexique. Certains vont vers le nord, mais face aux difficultés pour aller aux États-Unis, beaucoup décident de rester au Mexique pour chercher du travail. Ils s’accumulent dans les villes, comme à Mexico où les migrants tentent de régulariser leur situation et d'obtenir des papiers.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Mexico, Gwendolina Duval

Sur les hauteurs de Mexico, le refuge Tochan, une grande maison de quatre étages aux murs colorés, accueille essentiellement des hommes. Ici, les volontaires font comme ils peuvent pour répondre à l'urgence de la situation. Romeus Saint Neus vient d’y arriver. Cet Haïtien veut à tout prix obtenir des papiers légaux. « Si c’est bien, je vais rester ici, si c’est mal je vais ailleurs, annonce-t-il. Ça dépend de comment le pays va me recevoir, parce que si je suis là, si je ne travaille pas, si je n’ai rien à faire, pourquoi rester ici. »

Toute l'Amérique centrale à pied

La plupart ont traversé toute l’Amérique centrale à pied, au prix de nombreux dangers. Certains espèrent continuer vers les États-Unis, mais d'autres ont décidé de tenter leur chance au Mexique.

Le refuge a une capacité maximum de 30 personnes. Daniel Arras travaille comme volontaire, il est chargé de recevoir les dons en nourriture et en vêtements, mais depuis l’arrivée des Haïtiens, l’espace manque cruellement dans la maison. « On est arrivé à un point où il y avait 70 personnes, des familles, des femmes et des enfants, souligne-t-il. Là-haut, il y a la terrasse, mais on ne peut pas les exposer au froid la nuit. Les femmes et les enfants dormaient dans la salle à manger, le refuge n’est pas préparé pour ce type de situations. »

Pas assez d'infrastructures

Mais la situation avec les migrants haïtiens est exceptionnelle. Selon la gérante Sandra Velasquez, la ville de Mexico compte beaucoup trop peu d’infrastructures. « Elles ne sont pas suffisantes pour la quantité de personnes qui arrivent, explique-t-elle. Nous ne pouvons d’ordinaire pas accepter tout le monde, mais avec les Haïtiens, ils frappent à la porte et on les reçoit. »

La mairie de la capitale a déclaré qu’elle n’ouvrirait pas d’espace supplémentaire pour répondre à l’urgence de la crise.

► À lire aussi : Au Mexique, l'aide aux migrants haïtiens s'organise sur les réseaux sociaux

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne