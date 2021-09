Ouverture du Conseil américano-européen du commerce et des technologies dans un contexte diplomatique tendu

Le Conseil américano-européen du commerce et des technologies se tient, ce mercredi 29 septembre, à Pittsburgh en Pennsylvanie en présence de plusieurs commissaires européens et ministres de l’administration Biden.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Bénazet

Au menu des discussions du Conseil américano-européen du commerce et des technologies (EU-US Trade and Technology Council, TTC) figurent les plateformes commerciales sur internet, l’intelligence artificielle (IA), les droits de propriété intellectuelle ou les produits connectés. Le contexte diplomatique était tendu depuis la rupture du contrat de fourniture de sous-marins français par l’Australie du fait de la nouvelle alliance avec les États-Unis et Royaume-Uni. Certains ont même douté que cette réunion puisse se tenir. Elle a bel et bien lieu et permet de tourner enfin la page de relations commerciales compliquées par le passage de Donald Trump à la Maison blanche.

« L’Europe est notre partenaire naturel »

La tenue de ce Conseil, c’est la concrétisation des engagements de Joe Biden lors du sommet euro-américain du 15 juin 2021, pour le retour du lien transatlantique : « L’Europe est notre partenaire naturel. La raison est que nous respectons les mêmes normes et institutions démocratiques et elles sont de plus en plus attaquées ». La volonté de Joe Biden de renforcer le commerce transatlantique et la coopération technologique a pris du plomb dans l’aile avec la crise des sous-marins et la tenue de ce conseil à Pittsburgh n’a finalement été confirmée que jeudi dernier. La France a d’ailleurs cherché à réduire en partie les ambitions des discussions.

Une initiative positive

Pour les Européens, le dialogue avec les États-Uni est cependant une initiative positive, selon Léa Auffret du Bureau européen des consommateurs, du moins si l’Union réussit à imposer ses vues sur la régulation du numérique : « On a un dialogue entre les régulateurs, c’est très bien. Maintenant, il ne faut pas qu’il soit utilisé à mauvais escient, c’est-à-dire qu’il soit utilisé pour vraiment freiner les ambitions législatives de l’Union européenne qui a vraiment vocation à protéger ses citoyens dans le marché numérique aujourd’hui ».

Malgré le contexte diplomatique tendu, la première réunion de ce conseil fait espérer aux Européens de nouvelles relations commerciales apaisées et fructueuses.

