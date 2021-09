États-Unis: le Congrès adopte un budget temporaire permettant d'éviter le «shutdown»

Getty Images via AFP - ALEX WONG

Les États-Unis échappent au « shutdown » : il n'y aura pas de fermeture du gouvernement fédéral américain ce vendredi 1er octobre. Dans une journée sous tension, consacrée aux plans d’investissements du président Biden, les membres du Congrès un fini par trouver une solution afin de financer l’État pour les deux prochains mois.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Après des jours et des jours de blocage, il aura suffi d’une journée pour que démocrates et républicains du Sénat et de la Chambre des représentants trouvent un terrain d’entente.

Les agences du gouvernement vont donc pouvoir continuer à fonctionner au moins jusqu’au début du mois de décembre 2021. En particulier, les fonds destinés aux aides après les récentes catastrophes naturelles et ceux prévus pour l’installation des réfugiés afghans vont pouvoir être distribués.

Alors que la pandémie de coronavirus continue, il s’agissait de ne pas ajouter de la crise à la crise. Et de manière assez inhabituelle, démocrates et républicains, habitués à s’affronter durement ces derniers temps, en ont convenu.

Pour revenir à un peu de coopération, il aura fallu que la question du plafond de la dette, toujours en suspens, soit découplée des dépenses fédérales. Cette question de la dette, c’est la prochaine échéance politico-économique.

La secrétaire au Trésor Janet Yellen a prévenu : si la capacité d’emprunt du pays n’est pas élargie, les États-Unis pourraient se trouver en situation de défaut de paiement le 18 octobre, dans moins de trois semaines. Ce serait totalement inédit et cela promet encore de beaux moments de discussion au Congrès dans les prochains jours.

