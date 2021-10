Migrants refoulés à cheval au Texas: excuses d'officiels américains en visite en Haïti

Il y a deux semaines, les images de migrants haïtiens refoulés sans ménagement par des policiers américains à cheval ont choqué à travers le monde. Joe Biden s’était déjà déclaré « horrifié » par des comportements qu’il a jugés « scandaleux ». En fin de semaine, des hauts cadres américains ont présenté des excuses officielles lors de leur visite à Port-au-Prince. Les États-Unis répètent qu’ils sont prêts à soutenir Haïti face à la crise socio-économique, sans pour autant s’ingérer dans les affaires politiques.

Avec notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron

« Tout migrant mérite d’être traité avec dignité. ». Juan Gonzalez a pesé ses mots. L’assistant spécial auprès du président Joe Biden a formellement présenté des excuses.

« Nous avons tous vu les images du traitement des Haïtiens à notre frontière et je tiens à dire que c’était une injustice, a-t-il déclaré. C’était mal et je tiens à m’excuser auprès du peuple haïtien. Ce n’est pas la façon avec laquelle nos agents à la frontière ou ceux du département de la Sécurité intérieure [doivent agir]. »

Brian Nichols a mené cette délégation américaine en Haïti. Le fraîchement nommé secrétaire d’État adjoint aux Affaires des Amériques a dit et répété qu’il revenait aux Haïtiens de trouver une issue à la crise politique du pays.

« Les États-Unis ne vont pas choisir les gagnants et les perdants »

« Aucune solution imposée de l’étranger ne pourra fonctionner pour Haïti et ses habitants. » Et Brian Nichols a insisté : « Les États-Unis ne vont pas choisir les gagnants et les perdants. Le futur d’Haïti dépend de ses citoyens. »

Le FBI continue d’enquêter sur l’assassinat du président Jovenel Moïse, tué par un commando recruté par une entreprise de Floride. Mais quant à créer un éventuel tribunal spécial international sur cette affaire, les officiels américains n’ont pas répondu.

