Brésil: des dizaines de milliers de manifestants contre Bolsonaro dans tout le pays

Manifestation contre le président Jair Bolsonaro sur l'Esplanade des ministères à Brasilia, au Brésil, le 2 octobre 2021. REUTERS - UESLEI MARCELINO

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Ce samedi 2 octobre, des dizaines de milliers de Brésiliens sont descendus dans les rues du pays pour réclamer la destitution du président Jair Bolsonaro, alors que les prochaines élections présidentielles doivent se tenir tout juste dans un an, en octobre 2022. À l’appel de nombreuses formations de gauche et de différents syndicats, les manifestants ont également dénoncé la gestion de la pandémie et la crise économique que traverse le pays.