L'Argentine largement citée dans les Pandora Papers

L’ICIJ a notamment retrouvé la trace de comptes offshores liés à des joueurs de football, comme Ángel Di María, et Javier Mascherano. (image d'illustration) AFP/Archivos

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Avec les Pandora Papers, le Consortium international des journalistes d’investigation révèle comment des centaines de personnalités et de responsables politiques à travers le monde ont caché leur argent dans les paradis fiscaux. L’Argentine n’est pas épargnée, et figure même parmi les pays les plus cités dans cette nouvelle enquête.