Course contre la montre en Californie pour contenir une nappe de pétrole

Les autorités locales tentent d’éviter une marée noire d’ampleur et une catastrophe écologique au large des côtes sud de la Californie, après la découverte d’une fuite d’hydrocarbure dimanche.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Une marée noire menaçait lundi les côtes californiennes au sud de Los Angeles où les secours tentaient de contenir la nappe de pétrole qui a déjà pollué les légendaires plages d'Huntington Beach.

Les plages du sud de la Californie sont le paradis des surfeurs et des baigneurs. Elles sont désormais fermées et cela pourrait durer.

Catastrophe environnementale

Oiseaux et poissons morts, pour certains portant des traces de pétrole brut, se sont échoués. Les zones naturelles humides sont également directement menacées. Les autorités craignent une « catastrophe environnementale ». Et elles font ce qu’elles peuvent, en utilisant notamment des bateaux de dépollution et des barrières flottantes, pour empêcher des centaines de milliers de litres de pétrole brut d’atteindre les côtes.

Au total, 24 km de plages entre Huntington Beach et Laguna Beach, plus au sud, ont été fermées au public et la pêche a été interdite en raison de cette fuite d'hydrocarbure. La marée noire, qui pourrait atteindre jusqu'à 480 000 litres de pétrole brut et qui s'étend déjà sur plus de 30 km², est vraisemblablement due à une fuite sur un oléoduc passant à proximité.

Fuite

En effet, c’est apparemment un oléoduc sous-marin, exploité par la société Amplify Energy, qui s’est mis à fuir. Son PDG affirme avoir prévenu les autorités dès samedi.

Cet oléoduc est situé à 8 kilomètres du rivage. Cela peut sembler un détail, mais il a son importance. Depuis la marée noire de Santa Barabara en 1969, les villes côtières ainsi que l’État de Californie s’opposent systématiquement à l’attribution de concessions au large des côtes. Mais la juridiction de l’État s’arrête à 5 km de celles-ci. Au-delà, c’est l’État fédéral qui prend le relais.

Vingt-trois plateformes pétrolières et gazières sont installées dans les eaux fédérales du sud de la Californie. Des écologistes ont à plusieurs reprises attiré l'attention sur la vétusté de certaines installations, et sur le risque pour l’environnement.

