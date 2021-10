À New York, la célèbre enseigne Macy's ne veut pas de pub Amazon sur sa façade

Si vous êtes allés à New York, vous êtes forcément passés près du grand magasin Macy’s et de l’énorme panneau publicitaire qui recouvre une bonne partie de sa façade, rouge avec l’étoile blanche du célèbre logo. Mais son propriétaire, le groupe immobilier Rockaway, envisage de céder l’exploitation du panneau publicitaire à Amazon, leader du commerce en ligne.

Avec notre correspondante à New York, Carrie Nooten

Depuis le 31 août, Macy’s n’a plus le droit d’exploiter l’espace publicitaire de sa façade. Son propriétaire, le groupe immobilier Rockaway, veut céder l’exploitation du panneau publicitaire à Amazon, leader du e-commerce, qui a déjà largement rogné sur les plates-bandes des magasins traditionnels pendant la pandémie.

Pourtant, la marque est une institution à New York et son panneau rouge également, comme l’explique Emmanuel, 68 ans, New-Yorkais pure souche. « C’est Macy’s et ça doit rester Macy’s ! S’indigne-t-il. Pour chaque New-Yorkais, oui, ce serait quelque chose d’énorme. Parce qu’ils ont été habitués à voir l'enseigne Macy’s. »

« Ça reflète bien les temps qui changent »

Assise à la terrasse de la 34e rue, Carly, 26 ans, n’a pas entendu qu’Amazon pourrait prochainement être étalé en toutes lettres sur la façade. Et elle avoue que si cela se confirmait, sa surprise ne serait que de courte durée. « Au début, je serais un peu choquée, parce que ce serait un changement. Faire du shopping, cela faisait partie intégrante de notre culture. Nos mères nous emmenaient au grand magasin quand on était petits, nos mères nous emmenaient chez Macy’s le week-end, etc, souligne-t-elle. Alors que maintenant, quand on doit acheter quelque chose, on le fait juste en ligne. Faire du shopping, c’est plus une tâche qu’une expérience de nos jours. Ni vous ni moi ne serons capables de stopper cela. C’est intéressant, ça reflète bien les temps qui changent. »

Devant la justice, la marque arguera face à son propriétaire Rockaway qu’un accord interdit à son propriétaire de louer l’espace à un de ses concurrents directs. Mais lorsque cet arrangement a été décidé en 1963, Macy’s ne pouvait se douter que la compétition viendrait d’un autre monde, le digital, qui prendrait la façade de ses magasins pour ancrage physique.

