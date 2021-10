Panorama du cinéma colombien: «La Roya» de Juan Sebastian Mesa ouvre le ban

Le cinéma en Colombie se porte pas trop mal, malgré le manque de moyens et de soutien institutionnel, la pandémie de Covid-19 qui complique les tournages... Et chaque année, le Panorama du cinéma colombien est là pour en témoigner et nous faire découvrir ses dernières pépites. Juan Sebastian Mesa est un jeune réalisateur que l'équipe du Panorama suit film après film.

Publicité Lire la suite

Le deuxième et dernier long métrage de Juan Sebastian Mesa, La Roya, sélectionné dans la compétition longs-métrages, ouvre le festival qui se tient à Paris jusqu'au 11 octobre. Son précédent film, Los nadie, avait déjà été choisi en lever de rideau du Panorama du cinéma colombien en 2017. Le cinéma, c'est aussi des histoires de compagnonnage, de chemins qui se croisent et se recroisent. « Quand mon film Los Nadie a gagné le Grand prix coup de cœur du festival Cinélatino à Toulouse, en 2017, l'équipe du Chien qui aboie (l'association qui organise le Panorama) a décidé de se lancer dans la distribution du film pour lequel ils avaient eu un coup de cœur, en France, avec l'argent du prix », nous raconte Juan Sebastian Mesa. Il était naturel que ce nouveau film, découvert au dernier festival de San Sebastian où le réalisateur (il est né en 1989) avait été retenu cette année dans la sélection des Jeunes réalisateurs, fasse donc l'ouverture de cette nouvelle édition du Panorama.

Après la quête de jeunes graffeurs de Medellin, racontée en noir et blanc sur une bande son de punk local dans Los nadie (titre emprunté à un poème de l'Uruguayen Eduardo Galeano et que l'on pourrait traduire par « ceux qui n'existent pas »), on découvre le quotidien d'un jeune planteur de café hanté par le suicide de son père. Le vert sombre des plants de café, les écharpes de brume qui s'accrochent aux cimes des arbres, le jaune éclatant du guyacana, un arbre de la région, et du poitrail du turpial, un oiseau que l'on met en cage pour son chant, les bruits de la forêt... La nature, par la force de présence tant à l'image que dans la bande son, toutes deux très soignées, est presque le deuxième protagoniste de cette histoire. Les plans sont larges comme l'horizon de Jorge. Il vit avec son grand-père malade sur la plantation de café familiale - dont on comprend qu'une partie des terres a été volée à la famille - et donne à son frère Carlos sa part du revenu de la vente du café qu'il a lui cultivé. « C'est bien peu, lui dit Carlos, on ferait mieux de vendre la ferme ». Partir à la ville, c'est ce qu'ont fait la plupart des jeunes de ces montagnes qui ne reviennent au village que le temps de la fête patronale.

L'affiche du film La Roya de Juan Sebastian Mesa. Le film a été soutenu au long du processus de production par le festival de San Sebastian qui l'a présenté en septembre 2021 en compétition dans la section «Jeunes réalisateurs». © Monociclo Cine (Colombie) & Dublin Films

Rester ou partir ?

Jorge doute, fait des cauchemars dans lesquels son père lui apparaît. Son père qui lui enjoint en rêve de ne pas vendre la ferme. « J'ai été marqué enfant par l'histoire d'un suicide que l'on racontait dans ma famille, nous explique Juan Sebastian Mesa, et quand je me suis documenté sur le sujet, j'ai découvert que la région du café était la région de Colombie où il y avait le plus fort de suicide. » Isolement, démesure du paysage et des éléments, usurpation des terres, variation des prix du café, raisons intimes... Les causes ici ne sont pas explicitées. « Cette mort brutale est multifactorielle, nous explique le réalisateur, et la violence que suppose le suicide est hors champ, interrompue à chaque rêve par le réveil de Jorge. » On peut saluer aussi le travail de montage d'Étienne Broussac qui avait déjà exercé son talent sur d'autres films colombiens importants comme El silencio de los fusiles ou El abrazo de la serpiente.

Le personnage de Jorge est dans la vraie vie Juan Daniel Ortiz, un vrai paysan. Les acteurs sont, à deux exceptions près - et dans des rôles très secondaires -, des comédiens non professionnels. Cela participe du caractère presque documentaire de certaines séquences comme le travail dans les caféiers, la scène de désenvoûtement, la bringue des jeunes et même les relations entre les personnages. « En raison de l'exode rural dans le bout du monde, ça a été difficile de trouver des jeunes qui plus sont disposés à être filmés », raconte le réalisateur qui a mis huit mois à réunir tout le casting. Mais il voulait des « vrais gens », capables de manier la machette, de monter à dos de mule, de faire de la moto dans la boue, et avec cet accent si particulier des montagnes d'Antioquia.

Il a eu du mal à convaincre Juan Daniel de se prêter à ce jeu. Avec ses cheveux et ses yeux clairs on comprend tout à fait pourquoi Jorge enfant était l'Enfant Jésus des crèches de Noël des voisins de ses parents. Économe de paroles, Jorge est un pudique qui passe plus de temps à soigner ses plants de café attaqués par un champignon à grand renfort de pulvérisations (qui le rendront peut-être malade), et son grand-père qu'à courir les filles et faire la fête. Pas de scénario et de dialogues très écrits avec lui : « On a passé beaucoup de temps à lui expliquer comment se faisait un film, comment on tournait une scène ; on lui expliquait en quoi constituait la séquence, ce que l'on attendait et on le laissait faire avec ses mots et avec ses gestes », raconte Juan Sebastian Mesa.

«La Roya» de Juan Sebastian Mesa. Le casting a été long, car le réalisateur voulait des acteurs « naturels », autrement dit des non professionnels, parce que la nature marque les corps, les attitudes et les gestes comme ceux des paysans dans le film. © Alejandro Pérez Ceferino

Café amer

Le titre du film, La Roya, vient d'un champignon qui s'attaque aux plants de café. « C'est bizarre que cette vermine attaque à cette altitude », remarque un voisin à qui Jorge demande de l'aide pour pulvériser. La tête enturbannée, les bras couverts, Jorge et ses voisins pulvérisent à tour de bras les sillons, dans une mini-minga, ces travaux collectifs des communautés indiennes. Car ses plants sont malades, il faut couper les pieds malades puis les brûler pour empêcher la vermine de s'étendre. Le champignon qui vérole les feuilles et empêche le fruit de mûrir est comme l'exode rural qui vide de leur sève humaine ces montagnes. « Jorge, ça aurait pu être moi, raconte Juan Sebastian Mesa. Ce pays c'est le mien, celui où vivent mes parents. Le feu purificateur vient à bout du champignon, mais quel est le remède à l'abandon de ces petites fermes ? »

► Tout le programme du festival ici avec ses diverses sections (longs métrages, courts métrages, petit chiot), ses invités et expositions.

► À lire aussi : Panorama du cinéma colombien, des films pour raconter la Colombie

« La Roya », de Juan Sebastian Mesa : quitter la ferme ou résister et rester ? Les doutes de Jorge. © Alejandro Pérez Ceferino

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne