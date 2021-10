Suspension de la loi anti-avortement au Texas: les défenseurs des droits ne crient pas victoire

Aller dans un autre État « n'est pas toujours une option réaliste »

La loi est appliquée depuis début septembre. Comment les femmes au Texas, américaines et migrantes sans papiers ont-elles vécu le début de son application ? Andréanne Bissonnette est spécialiste des questions liées à l’avortement aux États-Unis à l’université de Montréal. Pour ses projets de recherches, elle est en contact avec plusieurs femmes au Texas.

« Pour certaines, la possibilité de se déplacer à l’extérieur de l’État du Texas était réelle telle que l’on a vu ces 36 derniers jours. C’est une situation qui a été utilisée par plusieurs Texanes. Certaines cliniques dans les États frontaliers dont l’Oklahoma, l’Arkansas, la Louisiane et le Nouveau-Mexique ont marqué une augmentation du nombre de patientes en provenance du Texas, note-t-elle. Certaines rapportaient que plus de 50% des patientes vues chaque jour provenaient du Texas. Pour d’autres, par contre, cette option n’était pas réaliste. Notamment, il faut souligner l’enjeu du statut migratoire, c’est-à-dire que pour les femmes citoyennes des États-Unis, cette possibilité de déplacement, si elles en ont les moyens économiques, reste possible. Pour les femmes qui ont un statut migratoire précaire, cette possibilité de déplacement n’est pas toujours possible. Et l’utilisation notamment du mot illégal en relation avec l’avortement a créé un sentiment de peur accru en lien avec la précarité du statut migratoire. »