Antony Blinken au Mexique pour renforcer la coopération contre le crime et le trafic d'êtres humains

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken lors d'une conférence de presse à Mexico, le 8 octobre 2021. AP - Patrick Semansky

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Une nouvelle étape dans les relations entre les États-Unis et le Mexique, c'est ce qu'ont annoncé vendredi 8 octobre le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken et son homologue mexicain Marcelo Ebrard. En visite à Mexico, le secrétaire d'État a détaillé une nouvelle stratégie commune de lutte contre le crime et le trafic d'êtres humains. Au moment de la visite, 652 migrants d'Amérique centrale ont été arrêtés à bord de camions.