Chili: affrontements lors d’une marche pour les Mapuches, une avocate décède

Des incidents entre forces de l'ordre et manifestants ont eu lieu le 10 octobre 2021 à Santiago en marge d'une manifestation pour les Mapuches, principal peuple autochtone du Chili.

Une avocate de 43 ans, Denisse Cortés, est morte à l'hôpital, suite à une blessure provoquée par des feux d'artifice pendant la manifestation en faveur de la communauté mapuche, le principal peuple autochtone du Chili. La jeune femme participait à la manifestation en tant que médiatrice et défenseure des droits de l'homme.

Les principaux candidats à l'élection présidentielle prévue dans six semaines ont très vite réagi et condamné la mort de l'avocate, avec quelques nuances toutefois. Le conservateur José Antonio Kast a fustigé un « assassinat » alors que le candidat du parti de gauche (PRO) a souligné le caractère pacifiste de cette marche.

Il y aurait également une dizaine de blessés et plusieurs arrestations.

Le parquet a ouvert une enquête, a fait savoir le ministère de l'Intérieur. Le chef de la police a expliqué que les feux d'artifice avaient été lancés par un groupe de personnes cagoulées.

Les violences sont fréquentes lors des manifestations de soutien à la plus importante communauté indigène du Chili. En 2018, un jeune Mapuche avait été tué par la police.

La « Marche pour la résistance mapuche et l'autonomie des peuples » avait été organisée via les réseaux sociaux. Cette communauté réclame à l'État la restitution de terres dans le sud du pays et multiplie les actions dans ce sens.

En juillet dernier, Elisa Loncon Antileo, une Indienne mapuche a été élu présidente de l'Assemblée constituante chargée de rédiger une nouvelle Constitution.

Les Mapuches représentent 700 000 personnes, sur les 18 millions d'habitants du Chili. MARTIN BERNETTI AFP

